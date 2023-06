Santa Corona, a luglio si opererà anche al sabato. A settembre, sedute aggiuntive al San Paolo. Ma c'è il problema degli anestesisti

C'è l'accordo sindacale e l'Asl2 si prepara ad aprire le sale operatorie al sabato anche a Pietra Ligure, per la traumatologia.

“L'apertura è prevista per luglio – spiega il Commissario straordinario dell'Asl2 Michele Orlando - e per settembre stiamo lavorando anche per avere ulteriori sedute a Savona per interventi di chirurgia generale e per ridurre le liste d'attesa, anestesisti permettendo”.

Uno dei problemi per l'attività operatoria negli ospedali è infatti la carenza di anestesisti, sia sul Santa Corona sia sul San Paolo. Un problema sentito a livello nazionale con le scuole di specializzazione che non formano specialisti a sufficienza. Tra San Paolo e Santa Corna si parla di oltre una quindicina di anestesisti che mancano.

Recentemente l'Asl2 ha pubblicato una manifestazione d'interesse per contratti di collaborazione professionale e coprire i turni carenti, con affidamento dell'incarico a sette professionisti. La durata prevista dei contratti è di 12 mesi, con un monte orario di massimo 38 ore settimanali ma non è detto che i sette medici “a gettone” permettano di coprire temporaneamente tutte le carenze. Infatti le 38 ore settimanali sono il massimo previsto e si tratterà di vedere quale disponibilità daranno i sette anestesisti e quante ora settimanali e turni copriranno.

A permettere di integrare l'organico in modo stabile sarà invece il concorso, indetto lo scorso febbraio per cinque posti di medico anestesista e con le prime prove che si terranno a partire dal 14 giugno alle 9 (prove scritte e pratiche a cui seguiranno quelle orali). Al bando di concorso hanno risposto dodici professionisti, di questi nove sono specializzando e tre specializzati.