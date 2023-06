Sistema informatico Asl ancora out, medici in difficoltà: "Un caos e non sappiamo quando ripartirà"

Proseguono i problemi nel sistema sanitario savonese per il guasto del sistema informatico dell'Asl2.

Dopo tre giorni negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri ma anche negli ospedali di tutta la provincia di Savona le criticità non stanno mancando in quanto per via dello stop non è possibile visionare le cartelle cliniche, i risultati degli esami ed emettere le ricette dematerializzate.

La Asl2 con una nota inviata nella serata di ieri ha specificato che se "una parte dell'infrastruttura digitale è stata ripristinata persistono tuttora alcune criticità che non è stato ancora possibile risolvere" e che "i tecnici sono al lavoro giorno e notte dal manifestarsi del guasto e sperano di risolvere il problema entro la giornata odierna".

Una situazione che sta mettendo realmente in ginocchio tutto il sistema.

"Ci sono grossi problemi, per chi non ha il server aziendale criticità non ci sono, in molti però utilizzano quello ed ancora tutto bloccato. Bisogna affrontare la questione informatica, così non va" ha detto Giuseppe Noberasco, presidente della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG).

"Ho sentito i medici di famiglia ed è tutto bloccato ancora questa mattina. L'Asl ci manda le convocazioni per parlare delle prescrizioni e poi i medici di famiglia sono fermi e non possono farle perché il sistema non funziona. Un medico di famiglia di Savona mi ha detto che non si sa se la prossima settimana il sistema tornerà operativo. I medici sono in studio per fare assistenza e possono fare solo le ricette bianche. Anche a livello ospedaliero è un disastro, non solo per il Pronto soccorso ma anche per le cartelle cliniche” Renato Giusto, presidente nazionale emerito dello Smi, Sindacato medici italiani.

"Siamo in difficoltà per le richieste, l'invio dei farmaci con la dematerializzata e stiamo dicendo ai pazienti di andare in farmacia. E' un caos e on abbiamo nessuna notizia di quando si concluderà il problema, non sappiamo quando si risolverà - continua la presidente dell'Ordine dei Pediatri della provincia di Savona Silvia Zecca - Se riprende a funzionare passerò il fine settimane a segnarmi le annotazioni e le visite. Ci mandano comunicazioni su qualunque cosa ma dirci presumibilmente quando sarà attivo o almeno avvisarci, questo non avviene".