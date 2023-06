Genoa, la porta ancora in mano a Josep Martinez: ufficiale il riscatto dal Red Bull Lipsia

Con la risalita in massima serie sembrava un passaggio scontato, ora vi sono tutti i crismi dell'ufficialità: Martinez sarà ancora il portiere del Genoa nella prossima stagione 2023/'24.

A renderlo noto è lo stesso club di Villa Rostan con una nota nella quale comunica di "aver esercitato l’opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti sportivi relativi al portiere Josep Martinez, tra i protagonisti della promozione in Serie A".

Arrivato quasi in sordina dai tedeschi del Red Bull Lipsia, non senza scetticismo dei tifosi per alcune prestazioni iniziali condite da qualche incertezza di troppo, l'estremo spagnolo classe 1998, cresciuto nella Masia del Barcelona, da dicembre in poi si è ritagliato il proprio spazio senza dubbio alcuno nelle scelte tecniche di mister Gilardino che lo ha preferito costantemente a Semper.