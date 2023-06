Affitti agli studenti, Confabitare: fissare un tetto massimo per posto letto

“Il tema dell'affitto transitorio per gli studenti è a chiari-scuri e può creare confusione. La soluzione ideale sarebbe quella che abbiamo proposto all'amministrazione: fissare un tetto massimo per chi affitta in base al posto letto”. Il tema degli affitti agli studenti pubblicato alcuni giorni da su Savonanews continua ad alimentare il dibattito. Ad intervenire è Roberto Giannecchini presidente provinciale e coordinatore nazionale di Confabitare.

“Il problema esiste e nasce dal sistema di calcolo e non è semplice- spiega Giannecchini -. L'accordo territoriale non affronta il sistema per determinare il sistema di calcolo per un solo posto letto e ci si dovrebbe affidare al buon senso”. Confabitare aveva chiesto tempo fa all'amministrazione comunale di fissare un incontro con i rappresentanti delle categorie dei proprietari immobiliari per affrontare il problema e stabilire un criterio più chiaro nel definire il posto letto.

“Il sindaco Russo ha parlato di creazione di studentati in alcune zone della città, ma quello è un progetto a lungo termine che non si sa quando si realizzerà – conclude Giannecchni – Invece fissando dei paletti oltre i quali non si può andare per chi affitta in base ai posti letto sarebbe un passo avanti. Ovviamente il posto letto non deve essere al di sotto di un certo standard: non si può prendere una stanza di quattro metri per quattro, metterci due letti a castello e farci stare quattro persone. Il ragionamento va fatto nell'ambito della normativa vigente”.