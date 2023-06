Lumache alle sagre, OSA: "Bollite vive, sono creature gentili"

"Le lumache vive sono creature gentili e utili all'ambiente che vengono uccise in modo atroce. Solitamente vengono bollite vive, con la variante di immergerle nell'acqua bollente o, peggio, nella pentola con il fuoco appena acceso. Qualche cuoco, moderatamente “intenerito” le affoga nell'acqua fredda ma è pur sempre una morte solo un po’ meno atroce".

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) invita ad evitare, nella frequentazione delle sagre, di mangiare queste specialità, optando per altre cibarie, meglio se vegetariane e vegane.

"Nel 2014, ultimo dato disponibile, fonte Margherita D’Amico) sono state “consumate” in Italia 40 mila tonnellate di chiocciole, all'incirca due miliardi e mezzo di soggetti, quasi tutte finite in quel modo, mentre la scienza ha ormai provato che, possedendo un diffuso sistema nervoso, sono in grado di soffrire ma hanno il difetto di non poter urlare o di non essere sentite dall'udito umano", aggiungono dall'OSA.