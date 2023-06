Qualsiasi proprietario di una villa a prescindere dalla villa e a prescindere da quanto è grande e da dove si trova di sicuro leggerà con molto interesse questo articolo che parla di derattizzazione ville , e quindi che parla di questi interventi messi a disposizione dalle imprese cosiddette di disinfestazione che naturalmente non si occupano solo di fare derattizzazione,ma si occupano per esempio anche di allontanare blatte e scarafaggi o anche volatili o aiutare persone che hanno problemi in casa con le cimici da letto o con i tarli del legno per fare degli esempi.

Inevitabilmente però quando parliamo di derattizzazione parliamo di topi e roditori e magari una villa può avere tante stanze anche isolate e buie come per esempio una cantina dove possono avvicinarsi questi animali infestanti magari attratti dal buio o dal calore o da residui di cibo, e per un po' si nascondono finché poi vengono fuori all'improvviso.

Tra l'altro consideriamo che quando poi non li vediamo e magari ci troviamo nel salone mentre guardiamo la TV, e ci vediamo passare due topi sotto i piedi può darsi che già l’ infestazione è in corso da molto tempo o comunque da un po' di tempo e non ce ne eravamo accorti.

Oppure purtroppo ci sono anche quei casi di quelle persone che vedono passare due topi e pensano in maniera ingenua che gli stessi se ne andranno da soli non si rendono conto che già il pericolo c',è e in pochi giorni se non si sbrigano possono ritrovarsi con la villa intera infestata da topi e soprattutto se ci vivono animali domestici e bambini la questione diventa ancora più complessa.

Visto che sia cani che gatti che bambini quando vedono questi topi pensano che sono giocattoli e magari si mettono pure a giocare con loro.

Oltre al fatto che una villa può essere delicata da questo punto di vista perché magari ha anche un giardino dove ci sono delle fonti che attirano e magari anche delle Fonti d'acqua o di cibo questi animali, e quindi l’attenzione deve essere ancora più alta.

Dobbiamo avere sempre al nostro fianco un'impresa di disinfestazione senza metterci a cercarla durante un momento di emergenza

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sarebbe bene sempre avere già a disposizione un'impresa di disinfestazione così almeno ci evitiamo di doverci mettere a cercarla magari in un momento di emergenza nel quale di sicuro la lucidità non sarà al massimo del nostro livello, e questo è anche normale.

E ad esempio magari ci svegliamo una mattina e mentre facciamo colazione con i nostri figli vediamo dei topi e qualcuno va in panico,anche perché ci sono molte persone che hanno una vera e propria fobia,e quindi se hanno già un'impresa a cui riferirsi non perdono tempo in quel momento perché altrimenti sarebbe molto difficile selezionarla un adeguata sia per quanto riguarda i risultati che porta, e sia anche per quanto riguarda le tariffe.

Tariffe che comunque devono essere adeguate al budget che abbiamo a disposizione.