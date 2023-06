Albisola, scattata l'installazione delle telecamere. Il sindaco: "Operative entro metà luglio, risposta contro i vandalismi"

"Vogliamo metterle in campo per renderle operative entro la metà di luglio". Così il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini sulle telecamere che in questi giorni sono state installate sul territorio albisolese.



Il comune aveva infatti ottenuto il finanziamento di 167mila euro, a cui si sono aggiunti gli 80mila euro già stanziati a bilancio, delle casse comunali per un totale complessivo di 247mila euro per il progetto di potenziamento della videosorveglianza. Le telecamere, 7 di contesto e 7 targa system, saranno posizionate all'ingresso e all'uscita della città.



Le postazioni per la lettura delle targhe saranno presenti 2 nell'area della rotatoria di via Turati e due nella rotonda di Corso Mazzini-Corso Ferrari, 1 nell'area del casello dell'autostrada in direzione sud/mare, in direzione Albissola Marina e in direzione della galleria verso Celle.



Le telecamere di contesto invece saranno posizionate nelle frazioni di Ellera, a Luceto, in via La Massa, in via Sisto IV, in località Costa dei Siri, sulla passeggiata ovest nei pressi della galleria Rossello e in località Oliveto.



"Tutti gli accessi saranno monitorati. È una bella risposta, necessaria da un po' di anni e stiamo portando avanti con trasparenza e volontà quello che avevamo scritto nel programma elettorale - continua il primo cittadino albisolese - Oggi sempre di più le telecamere purtroppo sono un deterrente ai vandalismi presenti sul territorio".



Nel frattempo tra venerdì e sabato in Piazza Dante sono stati nuovamente oggetto di vandalismi e furti gli "Osvaldo" realizzati Paolo Pastorino. Il sindaco ha infatti svolto un sopralluogo con la polizia locale e l'artista.



"L'artista è fortemente amareggiato ma non demorde, c'è parecchia delusione perchè è uno spazio per poter dare la possibilità a tutti gli artisti albisolesi di esporre ma purtroppo ci stiamo scontrando contro questa scorrettezza di alcuni soggetti - conclude Garbarini - Spero che con le telecamere cominceremo a ragionare. È un progetto che comunque verrà sicuramente implementato".