L'infiorata del Corpus Domini colora Sassello: i fiori addobbati dai sassellesi (FOTO)

Da questa mattina per le strade di Sassello, come da tradizione, per il giorno del Corpus Domini, si è svolto uno degli eventi più colorati e profumati della provincia di Savona: l’Infiorata.

"È stato per me un onore partecipare al corpus domini per la prima volta in veste da sindaco dopo nove anni da priore della confraternita Santa Maria del suffragio e san Filippo neri - ha detto il sindaco Marco Dabove - Ringrazio tutti i volontari del paese per il grande lavoro svolto: la raccolta dei fiori nei giorni scorsi, i disegni realizzati nell'infiorata che a mio parere sono vere e proprie opere d’arte e per l’amicizia e l’amore verso Sassello che li contraddistingue. Mi ha commosso l’applauso degli ospiti della casa di riposo del Sant’Antonio al passaggio della processione. Grazie alla confraternita del Cristo Risorto di Savona e dei rappresentanti del priorato generale di Acqui Terme per aver partecipato al Corpus Domini. Un ringraziamento particolare ai realizzatori di Cuneo illuminata che sono venuti ad invitarci all’ infiorata del 15 luglio a Cuneo".