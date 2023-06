Altare: addio a Oreste Brondi, colonna portante del Museo del Vetro

Altare piange Oreste Brondi, ex dirigente della Ferrania e scrittore, mancato all'ospedale San Paolo di Savona. Aveva 85 anni.

Figura assai conosciuta nella comunità valbormidese, ha rappresentato per diversi una colonna portante della Fondazione I.S.V.A.V., l'istituto che gestisce il Museo del Vetro, prima come presidente e poi come membro del consiglio, contribuendo a mantenere viva, grazie alla sua grande passione, la tradizione vetraria altarese.

I funerali si terranno lunedì 12 giugno alle ore 10 nella chiesa Sant'Eugenio di Altare. Il santo rosario invece, oggi, domenica 11 giugno, alle 20 nella suddetta parrocchia.