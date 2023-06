Soccorsi mobilitati per un incidente stradale in via Tornatore a Zuccarello. Il sinistro ha interessato un'automobile.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Croce Bianca di Erli, sezione di Albenga, l'automedica e i vigili del fuoco.

Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.