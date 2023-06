Jet Ski Therapy a Savona, divertimento e solidarietà sotto la Torretta (FOTO e VIDEO)

A consegnare la Bandiera Lilla e il diploma di Ambasciatore Lilla è stato Sebastiano “Videociecato” Gravina, capitano della nazionale di calcio a 5 ciechi e ipovedenti che disputerà nel prossimo agosto i mondiali della specialità sportiva. Videociecato è stato premiato lo scorso anno non solo per la sua attività sportiva, ma per l’attività di divulgazione dell’accessibilità culminata quest’anno nel libro da lui scritto “Librociecato” che sta avendo un successo di vendite.

"La Jet Ski Therapy inizia il 24 Maggio 2019 in anonimato a Genova nel Porto Antico durante la manifestazione la "città dello Sport", con il passaparola nei social, vi hanno partecipato circa 20 famiglie genovesi incuriosite. Il 21 Giugno - con la collaborazione e patrocinio del Comune di Savona alla base della Torretta, simbolo della città - è partito il progetto Jet Ski Therapy, con 60 iscritti per un totale di circa 200 persone tra famiglie private, strutture e associazioni - spiegano dall'organizzazione - E' stato un successo cui hanno partecipato diverse associazioni. Ad ogni associazione è stato modificato il nome in “Team”, cosicché un’associazione come l' Ass. Down Savona Onlus diventa “Team ADSO” e i ragazzi possono così sentirsi parte di una vera squadra di sportivi. Dopo diversi eventi, cui hanno partecipato Associazioni e famiglie con disabili, la Jet Ski Therapy è ora ufficialmente riconosciuta dalla Regione Liguria e vanta numerose edizioni in Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, Genova, Sarzana e Terracina. Teniamo a sottolineare come la Jet Ski Therapy sia un evento assolutamente gratuito per i partecipanti e che si basa su contributi di aziende, sponsor ed enti per l’organizzazione ed i materiali donati ai partecipanti, ma soprattutto sul volontariato operativo e costante del nostro staff".