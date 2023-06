Spiagge sempre più inclusive e accessibili: a Finale due passi avanti per il progetto "Mare per Tutti"

Permettere di godersi la meraviglia delle nostre spiagge a 360 gradi a tutti, a prescindere dalle difficoltà che una disabilità, non solo motoria ma anche visiva o cognitiva, porta con sé.

Questo l'obbiettivo de "Il mare per tutti" che ieri (sabato 10 giugno, ndr) a Finale ha visto la "messa a terra", o per meglio dire in questo caso "in acqua", di due iniziative previste nell'ambito del progetto finanziato da Regione Liguria per il quale i comuni costieri del Distretto Sociosanitario 5 da Loano a Finale hanno ottenuto, in forma associata, un finanziamento da oltre 500mila euro da impiegare in una serie di iniziative volte all'inclusione e a una sempre maggior accessibilità ai litorali, in particolare nelle porzioni di spiagge libere attrezzate.

A varare il natante, che sarà ora parte integrante della flotta a disposizione della LNI insieme ad altre dotazioni inclusive come le sedie per il bagno in mare di persone disabili, è stato Luciano Pesce di ANMIC accompagnato da un decano dei velisti finalesi, Giovanni Baldi: " Un'esperienza entusiasmante, erano 30 anni che non provavo l'emozione di veleggiare in mare, ho provato anche l'esperienza del timone. Purtroppo c'è stato poco vento e ci è toccato remare un po' di più, però è stato veramente emozionante ".

Per questo nel progetto sono coinvolte anche Bandiera Lilla e ANFFAS perché, come ha ricordato l'assessore Bricchetto, "non bastano le attrezzature per rendere le nostre spiagge davvero accessibili e inclusive, serve anche un certo livello di empatia in chi si rapporta con l'ospite".

Proprio il presidente di ANFFAS Albenga, Luca Ansaldo, ha ricordato come sia previsto nell'ambito del progetto l'inserimento su alcuni litorali di figure quali un bagnino, esperti di attività motoria e un fisioterapista formati per garantire servizi per coloro che non possono accedere al mare ma vogliono godersi qualche ora al sole nelle spiagge.

Non solo. "Mare per Tutti", come ha ricordato Ansaldo, ha permesso l'attivazione di tirocini formativi per ragazzi fragili sollevando una questione annosa di freno alla soluzione del problema dell'inclusione: "Le differenze di fondi impiegati relativamente ai diversi Comuni è un problema. A livello regionale sarebbe utile creare un protocollo condivisibile e non legato solamente ai bilanci".

Per questo il gioco di squadra di Finale, Borgio Verezzi, Pietra e Loano è stato determinante nell'aggiudicarsi i fondi del bando, "portando avanti progettualità che un singolo Comune non è in grado di fare" ha aggiunto il vicesindaco loanese Bocchio.

"Pensare a una progettualità sociale che guarda anche al turismo non è facile - ha affermato l'assessore ai Servizi Sociali pietrese, Marisa Pastorino - abbiamo raccolto la sfida con un progetto che ha colpito nel segno e c'è una comunità ampia a livello di distretto che sa lavorare insieme. Andiamo oltre i confini dimostrando di essere inclusivi in senso ampio".