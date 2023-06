Lo sapevi che esiste un app dating per persone istruite che cercano partner di alto livello?

Negli ultimi anni, il mondo del dating online ha conosciuto un'esplosione di popolarità, con un gran numero di app e siti web che offrono servizi per ogni tipo di persona e preferenza.

Tra queste, una delle opzioni più interessanti è Academic Singles, un'app di incontri pensata per coloro che hanno un elevato livello di istruzione e desiderano trovare un partner con caratteristiche simili.

In questo articolo, esploreremo i dettagli di Academic Singles e vedremo come funziona, i pro e i contro dell'app, e quali profili si possono trovare all'interno della piattaforma.

Academic Singles: l'app per trovare un partner di alto livello

Academic Singles è un'app di incontri che si rivolge a persone istruite, laureate o professioniste, che cercano un partner con un background simile. Il servizio si concentra sulla compatibilità intellettuale e sull'istruzione, mirando a facilitare la creazione di relazioni durature e significative tra gli utenti.

Academic Singles è disponibile in diversi paesi e offre la possibilità di trovare un partner sia a livello locale che internazionale.

Il principale vantaggio di questa piattaforma, rispetto ad altre app di incontri, è la sua focalizzazione sulle persone istruite. Questo permette agli utenti di avere accesso a una selezione di potenziali partner che condividono interessi, valori e obiettivi simili.

Inoltre, il servizio offre un sistema di matching basato su un test di personalità scientificamente validato, che tiene conto delle preferenze e delle aspettative degli utenti per suggerire profili compatibili.

Se vuoi saperne di più leggi la recensione di academic singles. Qui troverai informazioni dettagliate sulle caratteristiche della piattaforma e le esperienze degli utenti che l'hanno utilizzata.

Come funziona Academic Singles

Per iniziare a utilizzare Academic Singles, è necessario registrarsi gratuitamente sul sito o scaricare l'app e creare un profilo.

Durante la registrazione, gli utenti devono completare un test di personalità approfondito, che viene utilizzato per determinare i tratti di personalità e le preferenze. Queste informazioni sono poi utilizzate per suggerire potenziali partner compatibili. Tra le varie domande, ci sono quelle legate alle abitudini di fumo (anche in formato elettronico) e alcool.

Una volta completato il test di personalità, gli utenti possono iniziare a navigare tra i profili suggeriti e a interagire con gli altri membri.

Academic Singles offre diverse funzionalità per facilitare la comunicazione tra gli utenti, tra cui messaggi privati, chat e un sistema di "sorrisi" per esprimere interesse. Per accedere a tutte le funzionalità dell'app, è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

I pro di Academic Singles

Academic Singles presenta numerosi vantaggi per gli utenti che cercano un partner di alto livello:

● Target specifico: L'app si rivolge esclusivamente a persone istruite, permettendo di trovare facilmente partner con interessi e background simili;

● Sistema di matching avanzato: Il test di personalità basato su principi scientifici aiuta a identificare i profili più compatibili con le proprie preferenze e aspettative, nonché abitudini e simili;

● Ampia copertura geografica: Academic Singles è disponibile in diversi paesi, consentendo la ricerca di partner a livello locale e internazionale;

● Funzionalità di comunicazione: L'app offre diverse opzioni per interagire con gli altri utenti, tra cui messaggi privati, chat e "sorrisi" per esprimere interesse, ottenibili tramite un meccanismo simile a quello dei token.

I contro di Academic Singles

Nonostante i suoi vantaggi, Academic Singles presenta anche alcuni aspetti negativi:

● Costo dell'abbonamento: Per accedere a tutte le funzionalità dell'app, è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento, che potrebbe essere considerato costoso da alcuni utenti;

● Limitazioni nella versione gratuita: La versione gratuita dell'app permette di navigare tra i profili e di completare il test di personalità, ma le funzionalità di comunicazione sono limitate;

● Filtro di ricerca limitato: Nonostante il sistema di matching avanzato, le opzioni di filtro nella ricerca di profili potrebbero essere insufficienti per alcuni utenti.

Quali profili popolano Academic Singles

Academic Singles ospita una varietà di profili che condividono un elevato livello di istruzione e l'interesse per trovare un partner con caratteristiche simili. Gli utenti dell'app provengono da diversi settori, tra cui accademici, professionisti, imprenditori e dirigenti.

La piattaforma attira anche persone con interessi e passioni intellettuali, come la ricerca scientifica, l'arte, la letteratura e la filosofia.

È importante sottolineare che, sebbene Academic Singles si concentri sull'istruzione e sulla compatibilità intellettuale, l'app accoglie persone con una vasta gamma di interessi e stili di vita. Ciò significa che gli utenti possono trovare partner che condividano non solo le loro ambizioni e il loro background, ma anche hobby, passioni e valori personali.

Conclusione

In conclusione, Academic Singles è un'app di incontri che si rivolge a un pubblico istruito e ambizioso, offrendo un sistema di matching avanzato e una selezione di profili di alto livello. Sebbene presenti alcuni svantaggi, come il costo dell'abbonamento e le limitazioni nella versione gratuita, l'app rappresenta un'opzione interessante per coloro che desiderano trovare un partner con interessi e valori simili.