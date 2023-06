Al Festival Internazionale della poesia la presentazione di un volume degli alunni della Barabino di Sampierdarena

Domani, martedì 13 giugno alle 18.30 l’assessore alle Politiche per i Giovani Francesca Corso parteciperà alla presentazione del libretto Onda dell’animo, che si terrà al Ducale in occasione del 29° Festival Internazionale della Poesia.

Il volume è stato scritto dagli alunni di I e II media dell’istituto comprensivo Nicolò Barabino di Sampierdarena e comprende una ventina di brevi composizioni poetiche accompagnate da una parte grafica. Per realizzare il libro, i ragazzi hanno partecipato ai laboratori organizzati a Villa Ronco (nell’ambito di quello sul teatro sociale) e nelle scuole Bellezza e Cantore; questi ultimi laboratori sono stati curati dal direttore del Festival Claudio Pozzani.

"Un’iniziativa bella e importante, per la quale ringrazio gli organizzatori – dichiara l’assessore Corso – Credo che la poesia sia uno degli strumenti più consoni ad esprimere la propria interiorità, un’espressione sociale che deve essere ascoltata. Ma la poesia è anche uno strumento di cura: attraverso le parole e l’impegno si traguardano valori come l’integrazione e l’inclusione, che sono poi gli obiettivi principali di questo progetto".

Onda dell’animo si inserisce nell’ambito di “Genova- Un Ponte verso il futuro”, un progetto selezionato da “Con i Bambini” per contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica. Capofila del progetto, la cooperativa sociale Lanza Del Vasto in collaborazione con I.C. Nicolò Barabino, Sport & GO, Fey Y Alegria Genova, Istituto Don Bosco, cooperativa Arti & Mestieri, Università di Genova.