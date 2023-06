Dall'Argentina a Pietra Ligure sulle tracce degli avi: il viaggio di Susana Rembado (FOTO)

Questa mattina l'incontro con il sindaco Luigi De Vincenzi e con il vicesindaco Daniele Rembado, l'occasione ideale per una foto ricordo ma anche per un aneddoto che lega ancor di più Susana alla Liguria: il suo bisnonno Luigi Rembado sposò una De Vincenzi nata a Gibilterra. Una storia nella storia, legami tra popoli lontani ma in fondo poi non così tanto.

"Siamo stati davvero contenti di accogliere in sala consigliare e salutare la signora Susana - ha detto il sindaco De Vincenzi - che vanta evidentissime radici pietresi e due bisnonni, Luigi Rembado e Teresa De Vincenzi, che più 'familiari' e autoctoni non possono essere! Benvenuta a Pietra Ligure!"