uBroker: “Dipendenti felici, e il vantaggio competitivo di una realtà in crescita”

“Abbiamo adottato una cultura aziendale che si ispira a quella della Silicon Valley”. Sono queste le parole del Presidente di ‘uBroker Spa’, Cristiano Bilucaglia, realtà protagonista del settore dell’energia che nasce e cresce senza sosta a due passi da Torino.

L’azienda ha, infatti, superato i 150 milioni di fatturato aggregato e può contare su oltre 60 risorse interne.

E mentre i colossi del web Google e Facebook tagliano i benefit per i dipendenti e aumentano il numero dei licenziamenti, ‘uBroker’ procede invece in controtendenza. Assumendo nuovi talenti e puntando tutto sulla loro felicità e benessere.

“Fin dalla nostra nascita, nel 2015, uno dei nostri obiettivi è stato quello di creare un ambiente di lavoro sicuro, confortevole, felice. Un ecosistema lavorativo basato sul benessere dei dipendenti. Un dipendente felice, un dipendente che sta bene, è più produttivo e molto più soddisfatto del proprio lavoro. Ricordiamoci infatti che ciascuno di noi trascorre almeno 1/3 della propria giornata in ufficio” afferma il fondatore.

Dal 2015 a oggi, la multiutility company creata dalla coppia di imprenditori Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani ha messo e mette a disposizione dei propri dipendenti numerosi benefit giornalieri e un ambiente all’avanguardia.

Un hub funzionale e multidisciplinare con focus energia avente headquarter a Collegno. A dicembre 2022 è stato inaugurato un secondo Palace, mentre sul primo si stanno ultimando in questi giorni tutti i lavori di ristrutturazione.

Si configura così un vero e proprio Smart District dove il benessere, il comfort e le esigenze professionali dei dipendenti vengono soddisfatte in toto. Le caratteristiche dei nuovi spazi fisici incentivano tutte quelle abitudini e quelle azioni che massimizzano il potenziale sia individuale che collettivo. E, soprattutto, il valore del tempo trascorso in ufficio.

“Siamo convinti che un ambiente confortevole sotto ogni punto di vista contribuisca in modo considerevole alla crescita dell’azienda. Il benessere fisico e mentale dei nostri dipendenti ci sta a cuore. Vogliamo una squadra felice perché solo con il sorriso si ottiene la massima efficienza ed efficacia” ripete Cristiano Bilucaglia.

La nuova sede possiede tutte queste caratteristiche. Nuovi uffici e postazioni professionali con doppio schermo, pc portatili, scrivanie e poggiapiedi regolabili, bracci per monitor, supporti lombari, mouse e sedie ergonomiche. Un’area bistrot, raffinata e curata, in cui trascorrere le pause e i momenti di convivialità con i colleghi. Un’area lounge dedicata al relax e all’intrattenimento, dove si possono trovare una carambola, un calcetto, sedie a dondolo e dove si svolgono gli uBar -Speakeasy, gli aperitivi aziendali.

Nei corridoi si scorgono divani confortevoli e poltrone massaggianti. Vi sono poi una sala conferenze interna riservata ai convegni e ai corsi di formazione e una sala meeting per le riunioni del consiglio di amministrazione. Le sale, le reception e il back office sono dotati di pannelli fonoassorbenti e tecnologie digitali integrate per la massima fruibilità.

I dipendenti godono, poi, di numerosi benefit giornalieri. Una libreria con oltre 100 testi di ogni genere e una piccola area lettura, free coffee & tea per iniziare al meglio la giornata, frutta di stagione disponibile tutti i giorni e acqua naturale, gassata o lievemente frizzante grazie all’adozione di un purificatore e di borracce personalizzate. Il lunedì mattina, poi, per rendere il ritorno al lavoro più dolce, una brioche calda appena sfornata è la coccola perfetta.

Durante l’anno, inoltre, l’azienda si impegna a offrire e a riservare ai propri dipendenti alcune comodità o servizi che incidono positivamente sul loro benessere e il loro stile di vita quotidiano. Per citarne alcuni: la compilazione gratuita del modello 730 presso lo studio di un commercialista, la convenzione Uni Salute per la prenotazione di visite ed esami in tempi celeri e a costi agevolati, l’orario flessibile di entrata e uscita e la possibilità di fruire delle ferie in qualsiasi periodo dell’anno non avendo chiusure fisse nei mesi di agosto e dicembre/gennaio. Poi ancora, corsi di formazione e naturalmente bollette della luce e del gas al prezzo di costo.

A questi vantaggi, giornalieri e una tantum, si aggiungono alcuni importanti premi annuali, come buoni Amazon, buoni spesa e buoni benzina, ma non solo. Sempre nell’ottica di creare una squadra coesa e felice, ‘uBroker Spa’ premia i suoi dipendenti con 3 giorni sulle piste da sci di Bardonecchia, rinominati Snowlidays, con i quali “Abbiamo voluto premiare chi fa parte della nostra squadra, un’occasione per trascorrere tre giorni sulla neve insieme ai colleghi, immersi nella natura e in un contesto informale. Durante la permanenza è possibile fruire di lezioni di sci o snowboard con i maestri della scuola Liberi Tutti Ski School. Naturalmente, tutto è a carico dell’azienda: vitto, alloggio, lezioni e attrezzatura. Riteniamo uBroker una grande famiglia e vogliamo che le nostre risorse trascorrano del tempo insieme, creino nuovi legami e rafforzino quelli già esistenti. A me e all’amministratore delegato Fabio Spallanzani, è sembrato il regalo migliore che potessimo mettere sotto l’albero. Un’esperienza da condividere e di cui sicuramente rimarrà un ricordo per sempre”, chiosa infine Cristiano Bilucaglia.

Visti i risultati raggiunti - 150 milioni di fatturato aggregato, 35 milioni di sconti erogati in bolletta con il Progetto Zero, 3 milioni di fatture emesse, premi e riconoscimenti da parte di Milano Finanza, La Repubblica, Banca d’Italia, The Financial Times, Il Sole 24 Ore e molti altri - la cultura aziendale e l’attenzione verso i propri dipendenti hanno evidentemente contribuito a una crescita sana e forte di questa realtà, nata come piccola start-up e oggi società per azioni.

Un’impresa che, anno dopo anno, si sta facendo sempre più solida in un settore fortemente competitivo come quello delle utilities domestiche e per PMI.