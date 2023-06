La Regione ricorda Berlusconi ma sui social parte il bombing "Non in mio nome"

"La Liguria saluta Silvio Berlusconi". È una delle scritte che si poteva leggere ieri sera sul maxischermo del palazzo della Regione. L'iniziativa nella giornata della morte del leader di Forza Italia e tre volte presidente del consiglio ha fatto discutere, tanto che sulla pagina Facebook di Regione Liguria è partito il bombing 'non in mio nome ' a cui hanno partecipato in centinaia ricordando il lato oscuro di Silvio Berlusconi, quello legato ai processi, alla sua appartenenza alla P2e alle leggi ad personam.

Già ieri pomeriggio alcuni consiglieri municipali di opposizione erano usciti dall'aula al momento del minuto di silenzio in memoria dell'ex premier. Gesto che ha provocato la condanna degli esponenti del centrodestra, dalla Lega a Forza Italia.