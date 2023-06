"Si spara anche d'estate", raccomandiamo massima prudenza agli escursionisti"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione: "Attenzione, spari: a Sassello, Stella, Cadibona, Rocchetta di Cengio, Calizzano, Scravaion, Melogno, Montenero, La Colla (Pian del Prete e Valdinaso), Rocche di Marghero, I Monti (Madonna della Pieve)".

"Sono i boschi e le campagne in cui le “Unità di gestione del capriolo” dei tre “Ambiti di caccia” savonesi svolgono, lunedì, giovedì e sabato, dal 1° giugno al 15 luglio, la caccia di “selezione” ai maschi adulti di capriolo; non si riesce a sapere quanti animali potranno essere uccisi in totale ma nelle sole tre zone di Sassello, Stella e Cadibona i candidati alla fucilazione sono 58; le esecuzioni riprenderanno il 17 agosto fino al 30 settembre; le fucilate a femmine e cuccioli sono invece rimandate al 1° gennaio e fino al 14 marzo prossimi".

"Raccomandiamo la massima prudenza ad escursionisti, turisti, camminatori e pacifici frequentatori delle campagne di quelle zone; perché gli “sportivi cacciatori” useranno carabine con una portata efficace delle loro armi di diverse centinaia di metri, malgrado sia noto a tutti che la visibilità, a causa del folto fogliame, sia di poche decine; ed è alto il rischio di divenire un “danno collaterale” di questa assurda guerra estiva contro la fauna selvatica; in aggiunta condotta in un periodo dell’anno in cui tutta la fauna è alle prese con l’allevamento e la cura dei piccoli nati da poche settimane e la Liguria è invasa da migliaia di turisti e vacanzieri; gli spari infine spaventeranno i branchi di cinghiali che, fuggendo, favoriranno la diffusione della peste suina".

Osservatorio Savonese Animalista (OSA)