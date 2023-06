Funerali Berlusconi, anche la Liguria omaggia il Cavaliere

Anche la politica ligure oggi si ferma e ricorda Silvio Berlusconi, deceduto lunedì scorso all'età di 86 anni presso l'ospedale San Raffaele. Alle 15 nel Duomo di Milano i funerali di Stato con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A presiedere la cerimonia l'arcivescovo metropolita di Milano monsignor Mario Delpini.

Dalla Liguria è presente il presidente Giovanni Toti e Mario Mascia, in rappresenta del Comune di Genova.



"Una giornata triste per tutti i milioni di italiani che hanno creduto in lui. - ha affermato Toti - Una giornata straniante. Oggi finisce un pezzo di storia, perché è uno di quei rari casi in cui la fine fisica di una persona coincide con la fine di un’epoca. Berlusconi - ha concluso Toti - non è stato solo una parte del sistema in cui tutti noi siamo cresciuti, è stato l'unità di misura di quel sistema. E adesso mancherà quel sistema per ordinarla e misurarla, perché l’epoca che abbiamo vissuto fino a oggi, sia per chi lo ha amato e creduto ma anche per chi a lui si è opposto, è stata un’epoca misurata sulla figura di Silvio Berlusconi". -

Tra i parlamentari liguri sono presenti Matteo Rosso, Roberto Bagnasco, Roberto Cassinelli e l’ex Sandro Biasotti. Ci sarà il sottosegretario ligure alle infrastrutture Edoardo Rixi.

Presente anche la deputata Ilaria Cavo, prima dell’inizio della cerimonia lascia un messaggio sui social:

“Tra poco inizieranno i funerali di Stato a Silvio Berlusconi. Entrerò qui, nel Duomo di Milano, come parlamentare della Repubblica italiana, a rendere omaggio a chi tanto ha dato, come premier, alle istituzioni.

Ma lo farò anche per quello che è stato il percorso di questi anni in cui, come giornalista di Mediaset, ho potuto toccare con mano la sua capacità di imprenditore che ha creato un'azienda dall'informazione polifonica, a misura di dipendente.

Lo farò soprattutto come persona che, avendo avuto modo di incontrarlo più volte, tra studi televisivi prima e campagne elettorali poi, ha in qualche modo vissuto il suo carisma, la sua energia positiva, la sua capacità di eliminare sempre ogni distanza.

Ascolterò le parole del Vescovo, in silenzio. Lo stesso silenzio che oggi sta avvolgendo una Milano insolita, quasi ovattata”.

La senatrice Raffaella Paita, presente alla cerimonia, commenta così la scomparsa di Berlusconi:

“Oggi non possiamo che riconoscere il ruolo fondamentale che Berlusconi ha avuto negli ultimi 30 anni e ricordare con pensiero commosso un uomo che ha cambiato profondamente la storia del nostro Paese".

Tra gli amministratori locali sono presenti Claudio Scajola, sindaco di Imperia e più volte ministro nei governi Berlusconi, e il primo cittadino di Rapallo Carlo Bagnasco che scrive sui social:

“Oggi, a Milano rappresento il Comune di Rapallo ai Funerali di Stato del Presidente Silvio Berlusconi. Un Uomo che ha dato tanto al nostro Paese e che ha sempre particolarmente amato il nostro Tigullio”.