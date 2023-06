Blockchain: da Savona per cambiare il mondo dell’immobiliare luxury

Savona è la culla dell’innovazione immobiliare? A osservare la nuova rivoluzione attivata dai savonesi Claudio Citzia e Dorian Husi si direbbe proprio di sì. Citzia è CEO di Luxforsale, portale numero 1 in Italia per le compravendite immobiliari di lusso, mentre Husi è CEO di Heritage, innovativa piattaforma che opera sul mercato immobiliare albanese. Cosa hanno finalizzato i due savonesi di così rivoluzionario? La prima transazione immobiliare in Albania fondata sulla tecnologia blockchain, come annunciato da Dorian Husi.

Un momento storico per l’Albania e non solo. Come ribadito da Citzia questa delicatissima ma rivoluzionaria operazione è destinata a diventare “una pietra miliare per il mercato immobiliare albanese”. Una transazione che rientra a pieno titolo nella filosofia di Luxforsale, da sempre attenta a tutto quello che riguarda l’innovazione immobiliare.

Ma come funzionano le operazioni di Heritage? Grazie alla tecnologia della blockchain la piattaforma offre agli investitori l'opportunità di acquistare quote frazionarie delle migliori proprietà presenti nel mercato immobiliare di lusso in Albania. Un approccio assolutamente rivoluzionario che consente agli investitori di apportare, in completa sicurezza, una diversificazione redditizia al proprio portafoglio di investimenti. Non solo, visto la rapida ascesa del mercato immobiliare albanese (evidenziato, tra l’altro, anche dall’Osservatorio 2023 di Luxforsale da poco online) chi sceglie questa operazione si guadagna un posto al sole in un ambito destinato a crescere in proiezione geometrica.

Nello specifico, questa prima transazione è stata resa possibile dal supporto di 32 investitori visionari iscritti alla piattaforma Heritage. E nel prossimo futuro sono già in pista nuovi progetti, visto che la società di Husi ha già avviato opzioni di investimento per il progetto The Rock Tirana-Dubai e sta attualmente negoziando altri progetti per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.

Come spiega Dorian Husi “Heritage è, ad oggi, la prima piattaforma in grado di introdurre la tecnologia blockchain nel mercato immobiliare albanese”. Grazie alla tokenizzazione immobiliare, gli investitori possono facilmente acquistare e vendere token immobiliari su un mercato sicuro e trasparente, basato sulle certezze inossidabili della blockchain. Si tratta senza dubbio di un’opportunità senza precedenti per gli investitori che grazie a questa soluzione “possono giovare di maggiore mobilità nei loro investimenti”.

Oltre all’impronta futuristica l’operazione finalizzata dai due savonesi Ctizia e Husi nasconde anche un approccio estremamente democratico all’investimento immobiliare. Infatti, come afferma Claudio Citzia, CEO di Luxforsale “questo nuovo scenario ha la capacità di rendere il mercato immobiliare ancora più inclusivo e accessibile per investitori di tutte le dimensioni”.

Tra i vantaggi più tangibili della tokenizzazione immobiliare vi è proprio l'accessibilità alle proprietà di alto valore anche per i piccoli investitori che altrimenti non avrebbero la possibilità di partecipare a tali opportunità finanziarie. Questo spalanca le porte a un mercato ancora più aperto, inclusivo e diversificato per gli investitori immobiliari in Albania, stimolando una crescita sostenibile nel settore.

La collaborazione tra Luxforsale e Heritage è nata all’insegna dell’innovazione. Proprio per questa filosofia condivisa Heritage può vantare la palma di primo Country Ambassador di Luxforsale fuori dai confini italiani. Unità di intenti che ha condotto i due CEO savonesi a puntare forte sulla tecnologia blockchain, forti anche di alcune certezze che la tecnologia stessa riesce ad offrire: sicurezza, riduzione quasi totale del rischio di frode, trasparenza su tutte le transazioni, accesso possibile a diversi livelli di finanziamento. Dinanzi a queste considerazioni possiamo quindi senz’altro confermare la risposta al quesito iniziale: sì, Savona è realmente la culla dell’innovazione immobiliare.

Luxforsale è il portale di annunci specializzato nell’immobiliare di lusso. La sua mission é quella di valorizzare il patrimonio immobiliare di lusso, attraverso operatori altamente qualificati, identificando i migliori professionisti sul territorio nazionale ed internazionale, selezionando le migliori opportunità immobiliari, garantendo riservatezza ed offrendo strumenti e formazione per gli agenti qualificati. Luxforsale è il partner indispensabile per tutti gli operatori immobiliari che desiderano posizionarsi e gestire al meglio trattative riguardanti immobili di prestigio. Mettere in contatto acquirenti e proprietari di immobili di lusso, garantendo la massima riservatezza e soddisfacendo le esigenze di entrambi sia in termini di qualità del servizio che in ottica di risparmio del tempo.