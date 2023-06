Ricetta elettronica in Italia, stop alla sperimentazione: diventa definitiva

Finalmente, l'Italia si allinea all'Unione Europea e agevola i cittadini grazie all'ausilio della tecnologia. Dopo le importanti novità in arrivo con il ticket sanitario, previste per il 2024, la ricetta elettronica s’inserisce in questa vasta manovra di modernizzazione del paese.

Come la tecnologia aiuta gli anziani

Ma non è solo la ricetta elettronica ad aiutare gli anziani e le persone più fragili. Anche gli e-commerce di farmaci svolgono un ruolo cruciale nell’aiutare accedere ai medicinali di cui le persone hanno bisogno. Vediamo come questi servizi offrono vantaggi significativi:

1. Accesso facilitato: Gli anziani e le persone fragili spesso affrontano difficoltà nel recarsi fisicamente in una farmacia. Gli e-commerce di farmaci permettono loro di ordinare i medicinali necessari comodamente da casa, eliminando la necessità di spostamenti e riducendo lo stress associato.

2. Convenienza: I servizi di e-commerce offrono la comodità di poter ordinare i farmaci in qualsiasi momento della giornata, 24 ore su 24. Questo è particolarmente vantaggioso per le persone con limitazioni di mobilità o che vivono in aree remote dove l'accesso alle farmacie potrebbe essere limitato.

3. Ampia selezione di prodotti: Gli e-commerce di farmaci offrono una vasta gamma di prodotti farmaceutici, consentendo agli anziani di trovare esattamente ciò di cui hanno bisogno senza dover fare lunghe ricerche o visitare diverse farmacie fisiche.

Ricetta elettronica, le parole del Ministro Schillaci

Il ministro della salute Orazio Schillaci, in merito al tema della ricetta elettronica, ha espresso parole entusiastiche:

"I pazienti affetti da malattie croniche hanno bisogno di assumere periodicamente lo stesso farmaco. Grazie a questa norma, i pazienti, o chi si prende cura di loro in caso di non autosufficienza, hanno il duplice vantaggio di non dover andare ripetutamente dal medico per ottenere la prescrizione e ripetutamente in farmacia per ritirare i farmaci”.

Secondo il ministro, la ricetta elettronica si rivelerà un vero e proprio aiuto anche per coloro che non sono abituati all'utilizzo delle tecnologie digitali, considerando l'età avanzata e il divario generazionale con i nativi digitali.

La ricetta elettronica semplifica la vita

Attraverso un'unica manovra, si otterranno due benefici fondamentali: semplificare il lavoro dei medici e alleggerire il peso dei pazienti. La ricetta elettronica, infatti, renderà possibile entrambe le cose, avendo una durata di 30 giorni per il ritiro dei farmaci e di un anno per i malati cronici.

I malati cronici sono quei pazienti che necessitano di cure costanti attraverso l'assunzione quotidiana di farmaci. Pertanto, immaginiamo quante volte queste persone si sono dovute recare dal medico per ottenere una prescrizione e poi in farmacia per acquistare i farmaci necessari.

Un impegno che molti pazienti non sono in grado di sostenere, a causa delle loro condizioni di salute, e che spesso grava sui familiari che si prendono cura di loro.

Questa nuova disposizione introdotta dal decreto semplificazioni allevierà notevolmente il peso su questi soggetti. Come accennato, anche i medici vedranno alleggerito il loro carico di lavoro, dal momento che non dovranno riscrivere ogni volta la prescrizione per un farmaco che è ormai terminato presso la casa del paziente.

Grandi benefici per il sistema sanitario

Ciò comporterà grandi benefici per tutto il sistema sanitario in quanto i medici potranno dedicare più tempo ad altri casi nel loro studio. Gli anziani saranno agevolati, in quanto dovranno solo recarsi in farmacia con la propria tessera sanitaria.

Nei computer dei farmacisti comparirà automaticamente quale farmaco il paziente necessita, poiché la prescrizione sarà inviata elettronicamente dal medico curante.

Conclusione

In sintesi, la ricetta elettronica rappresenterà un vantaggio per tutti, ribadiamo, compreso l'intero sistema sanitario, poiché i medici avranno la possibilità di dedicarsi a un maggior numero di pazienti, avendo più tempo a disposizione.