Mutui e prestiti alle stelle: qual è la situazione in Italia

Caro prezzi, inflazione, crisi economica, aumento dei costi energetici: questi sono solo alcuni degli fattori che hanno fatto tremare il mercato finanziario tanto da costringere diverse famiglie ad attingere ai propri risparmi o, quando non disponibili, a rivolgersi ad istituti bancari per la richiesta di un prestito.

La panoramica dei prestiti in Italia segue le tendenze europee e se da una parte vediamo un caro-rate importante che coinvolge sia i mutui che i prestiti personali, dall’altra vediamo una crescita sempre più significativa della domanda. Nonostante la Bce sia intervenuta richiedendo un ennesimo aumento dei tassi, le persone sono inevitabilmente attratte dal bisogno di liquidità e dalla possibilità di ottenerla sperando in un miglioramento della situazione.

Prestiti personali, la richiesta dimostra una emergenza

Se i bilanci delle famiglie aumentano notevolmente toccando cifre record anche per beni di prima necessità, non è da meno la richiesta di prestiti personali. Il boom ha mostrato 6,8 milioni di italiani indebitati con mutui e prestiti attivi, registrando un aumento dell’8,1% per quanto riguarda il settore dei prestiti personali.

Secondo le ultime richieste della Banca Centrale Europea gli interessi sfiorano il 13% all’anno, una cifra decisamente impegnativa da sostenere soprattutto per chi sta pensando ad investimenti come l’acquisto di una nuova auto. Le cifre però sono le medesime anche per l’acquisto di elettrodomestici, alcuni dei quali come il frigorifero o la lavatrice, non possono certo essere rimandati in caso di guasto non riparabile.

I dati forniti per il primo trimestre del 2023 mostrano un aumento di richieste pari al 7,2% con un importo medio che si aggira attorno ad 8596 euro; la cifra è leggermente più bassa rispetto allo stesso trimestre del 2022 a dimostrare di come le famiglie cerchino di compiere scelte sempre più oculate.

Cifre record come non si vedevano dal 2012

I tassi su mutui e prestiti per famiglie e imprese sembrano non volersi fermare; il tasso medio è salito nuovamente nell’aprile del 2023 arrivando a toccare percentuali incredibilmente alte come non si vedevano da maggio 2012.

Il risultato è notevolmente impattante: se da una parte c’è un numero più alto di richieste, dall’altra i mutui sono estremamente frenati. Al contrario se scendono le richieste per mutui per l’acquisto di immobili salgono invece le richieste per liquidità a scopi personali e familiari. La tendenza che si registra però riguarda anche la cifra: per l’acquisto di una casa si chiede un mutuo più alto degli anni precedenti, al contrario per un prestito personale si vanno a richiedere cifre molto più basse. Valutare le offerte di prestiti online è uno degli step più importanti per tutelarsi come consumatori, senza rinunciare al servizio.

Come vuole agire il Governo

Palazzo Chigi e in modo particolare il Ministero dell’Economia stanno cercando di vagliare alcuni piani anti-rincaro per poter consentire alle famiglie una solidità economica più stabile e una maggiore tranquillità; sicuramente i primi movimenti verranno fatti per arginare gli aumenti che riguardano il piano mutui e in modo particolare è stato già operato un supporto importante per chi desidera passare dal tasso variabile a quello fisso. La situazione risulta più complicata per il settore dei prestiti personali dove intervenire sarà sicuramente più impegnativo.