Il Caseificio Sepertino di Marene trionfa al Festival dei Formaggi Piemontesi

Durante il secondo weekend di giugno si è tenuto il primo “Festival dei Formaggi Piemontesi”, organizzato da ONAF (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio) Delegazione di Cuneo, ospitata il 10 giugno presso la sede della Cooperativa Agricola Piemonte Latte di Savigliano e domenica 11 nel Castello di Grinzane Cavour,

In gara 200 formaggi da caseifici e produttori piemontesi, suddivisi in 19 categorie e valutati da una giuria nazionale di 60 Maestri Assaggiatori della delegazione nazionale di Onaf Italia.

Il Caseificio Sepertino torna a casa con 2 medaglie d'oro (Bra Duro D O.P. e Toma del Nonno), una medaglia d'argento (Parbleau) e una di bronzo (Castelmagno di Montagna D.O.P.).

«Un successo – commentano dal caseificio marenese – che premia lavoro e dedizione, attenzione a materie prime e ai processi produttivi, tutti rigorosamente artigianali, e conferma l’alta qualità delle produzioni “made in Cuneo”».

La Famiglia Sepertino vanta una lunga esperienza nel settore lattiero caseario: il suo Burro e i suoi Formaggi sono il frutto di oltre 80 anni di esperienza, con ricette tramandate da padre in figlio. Tutto ha inizio nel 1930 quando nonno Pietro e nonna Genia cominciano a trasformare il latte, prodotto nella loro piccola azienda agricola, in Emmental e Nostrali, formaggi tipici di quei tempi nel cuneese. Da allora, l’azienda ha intrapreso un percorso evolutivo, sotto la guida delle successive generazioni. Oggi il caseificio è guidato da Anna Maria Sepertino, il marito Mario e il loro figlio Gabriele. Con l’ingresso di quest’ultimo in azienda è iniziato l’ampliamento e il rinnovo di tutto il sistema produttivo e si è avviata la produzione di Formaggi anche da latte crudo da Agricoltura Biologica, oltre alla già vasta gamma di Formaggi convenzionali.

Sono infatti numerose le diverse referenze: si va dai formaggi freschi vaccini come il Primo Sale o l’Italico Sepertino dai sapori dolci e delicati, per passare ai formaggi di media stagionatura come il Bra Tenero Dop, la Raschera Dop, la Toma Piemontese Dop tutti rigorosamente a latte crudo, per terminare poi con i formaggi di latte vaccino stagionati come lo Stravej Nostral Piemonteis, formaggio a pasta dura e friabile e il Bra Duro Dop stagionato dai 6 mesi fino a 4/5 anni.

Non manca una vasta produzione di formaggi di capra con il latte proveniente dalle stalle delle campagne marenesi, dal prodotto fresco a prodotti più teneri quale la “Barbetta”, la Sola di capra, la Rustica sino ad arrivare a prodotti piu’ stagionati come il “Birichino” e il Testun. Fiore all’occhiello è la più recente creazione del maestro casaro Gabriele: un Formaggio Erborinato di latte 100% caprino dal nome “Parbleu Sepertino”.

Da non dimenticare la storica produzione di Burro Fresco di panna prodotto sia a marchio Sepertino che private label, ottenuto solo da materie prime selezionate. Numerosi i riconoscimenti ottenuti: nel 2004 “l’Eccellenza Artigiana” assegnata dalla Regione Piemonte e molti altri premi a livello nazionale e internazionale come World Cheese Awards.