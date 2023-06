A Tovo San Giacomo tutto pronto per festeggiare il Gemellaggio con Sant'Agata di Esaro

Sabato 17 giugno sarà una giornata speciale per Tovo San Giacomo in quanto si festeggerà, con una serie di iniziative, il Gemellaggio fra Tovo San Giacomo e Sant'Agata di Esaro.

Il prossimo infatti sarà un sabato ricco di appuntamenti: si inizia al mattino con l'intitolazione del "Giardino Sant'Agata di Esaro, comune gemellato" e la piantumazione di un albero di castagno come simbolo di amicizia. Nel pomeriggio alle 15:30 ci sarà prima la firma dell'Atto di gemellaggio al Museo dell'Orologio da Torre G.B. Bergallo e dopo, alle 18, nella Sala Consiliare "Paolo Oddo", si terrà un incontro condotto dall'arch. Sirimarco Castore, presidente del neonato Comitato del gemellaggio, dedicato al paese di Sant'Agata di Esaro. In serata, dalle 19:30, al Salone delle Feste di via Accame, si terrà un concerto della Società Filarmonica "Guido Moretti 1518" di Pietra Ligure offerto dalla comunità santagatese e un rinfresco ligure-calabrese offerto dalla Pro Loco Tovo San Giacomo.