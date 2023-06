Demanio marittimo, l'assessore Scajola convoca a Roma il tavolo interregionale per le concessioni demaniali

Domani, giovedì 15 giugno alle 11.30, presso la sede di Roma della Regione Liguria (Piazza Madama 9 - 1° piano) si riunirà il Tavolo interregionale degli assessori al Demanio marittimo, convocato dall’assessore ligure Marco Scajola in qualità di Coordinatore del Tavolo stesso della Conferenza delle Regioni, per discutere il tema delle concessioni demaniali marittime.

L’incontro rappresenta una importante occasione per affrontare i diversi aspetti legati alle concessioni demaniali, per rafforzare la collaborazione interregionale e per valutare le strategie future.