Sanità, per i liguri la qualità è buona, ma i tempi d'attesa sono troppo lunghi

Oltre il 50% dei liguri si ritiene soddisfatto della sanità , ma la quasi totalità lamenta tempi d'attesa troppo lunghi . E' il risultato della campagna di volantinaggio in tutta la regione di Uil Liguria , i cui risultati sono stati presentati oggi.

Anche il trend percepito nel complesso nei confronti dell’andamento della sanità è preoccupante: il 50% dei liguri intervistati ritiene complessivamente la sanità pubblica di medio livello, il 45,7% la ritiene di basso livello. Inoltre, per l’84% dei responsi la sanità ligure è peggiorata negli ultimi cinque anni, per il 13,9% è rimasta inalterata e solo per il 2,1% è migliorata.