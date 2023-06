Alassio, la panchina in ricordo di Chiara Spadoni restaurata: il 16 giugno l'inaugurazione

Venerdì 16 giugno alle ore 10.30 ad Alassio, sul lungomare in fondo a via Torino, verrà inaugurata dal sindaco Marco Melgrati, in ricordo della torinese Chiara Spadoni, la panchina intitolata al Centro "Pannunzio", che fu posizionata nel 2018 e che necessitava di un restauro dovuto agli agenti atmosferici.

Il restauro, per iniziativa del generale Franco Odello, è stato realizzato dall'artista Marco Breewer.

Ha dichiarato il professor Pier Franco Quaglieni, direttore del Centro "Pannunzio": "Con Chiara Spadoni ho condiviso tante idee in nome della libertà e dell'anticonformismo. In molte iniziative realizzate dal Centro 'Pannunzio' in Liguria, Chiara fu mia preziosa collaboratrice. Una persona colta e piena di vita che ricordiamo con affetto e rimpiangiamo con gratitudine. L’ultimo suo Capodanno lo passammo insieme. Dopo pochi giorni ebbe un ictus da cui non si riprese più. Ringrazio la Città di Alassio per aver concesso l’onore al Centro Pannunzio di una panchina sul lungomare".