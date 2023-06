Grande successo per "Diversamente day", un sabato gioioso all'insegna della solidarietà

Un sabato 10 giugno veramente gioioso e festoso per Montezemolo che ha visto arrivare circa trecento persone per la manifestazione "Diversamente day" organizzata dall'associazione di promozione sociale Diversamentevb.

L’associazione si occupa di persone adulte con disabilità e la giornata era proprio dedicata in particolare a loro ma anche a persone di tutte le età, famiglie, bambini, giovani e adulti, perché ciascuno di noi ha una dis-abilità che se condivisa diventa ricchezza per tutti: chi ha partecipato ha potuto sperimentarlo.

"Il primo grazie va ai comuni di Montezemolo e Roccavignale che hanno creduto e supportato questa iniziativa ma anche tante altre, perché spesso sono pronti a scendere in campo a fianco di Diversamentevb - spiegano dall'associazione - La Protezione civile di Roccavignale e gli Alpini sezione A-ANA Ceva hanno consentito uno svolgimento ordinato e sicuro della manifestazione, così come i volontari della Croce Rossa di Cengio".

"Lo Staff Miele Racing, con i piloti professionisti di moto, i piloti professionisti Domenico Ramoino, Umberto Bignoli, Lorenzo Bonifacino con le loro macchine e Vinai Sas di Vinai Angelo E Dario con il loro camion hanno permesso ai partecipanti di provare emozioni da co-driver che rimarranno per tutta la vita. Sabato sono stati inondati di sorrisi, grida, risate e davvero meritano un grande grazie per la loro umanità e disponibilità a mettersi a servizio con professionalità e cuore".

"Ugualmente meravigliosa la presenza di “La Casa Rossa” che attraverso Gabriele Vignolo e Silivia Teodaro Bechis hanno regalato la possibilità di conoscere più da vicino alcuni animali e gustare la loro tenerezza. Grazie alle attività commerciali Nuova Sicmi srl, il Banco Azzoaglio, Alfero prefabbricati, il Bar Quattro venti, la Locanda da Michelle, l’azienda vitivinicola Canonica, Vetrerie Giacosa srl, Faccia fratelli srl e Motosystem che hanno contribuito offrendo sostegno e credendo in questa festa così particolare".

"La musica è stata la cornice della giornata e qui i grazie vanno a Enrico Boffa nel pomeriggio e il complesso Bruno Montanaro, Enrico e la band la sera per aver coinvolto tutti in balli e canti di ieri e di oggi, riuscendo a trascinare anche i più timidi. Le giovani studentesse di Cfp Ernesto Rebadengo Ceva/Mondovì hanno dedicato la loro professionalità a truccare e decorare con cuoricini azzurri visi e mani, proprio per ricordare il logo dell’associazione Diversamentevb: cuore azzurro, cuore che diventa il punto da cui guardare la realtà", prosegue l'associazione.

"Lino Genzano ha regalato le foto immortalando una giornata che rimarrà per sempre innanzitutto per la gioia condivisa. Il meteo, infine, ha dato la possibilità di fare esperienza della vita dove ogni tanto c’è il sole, a volte la pioggia, può capitare anche la nebbia; l’importante è avere a fianco amici con cui le difficoltà diventano ponti da attraversare perché insieme si è più felici e Diversamente day è stato questo e con Diversamentevb tutto ciò è una realtà quotidiana".

"Prima di essere volontari o persone a cui rivolgere le nostre attenzioni siamo persone con un cuore, amici, tutti uguali, tutti diversi. E allora grazie a tutti gli amici che ci seguono e aiutano sempre. Prossimo appuntamento? Lavori in corso, conviene seguire gli aggiornamenti su Facebook Diversamentevb e Instagram: Diversamente Val Bormida", concludono dall'associazione.