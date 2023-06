Djokovic vince il Roland Garros e vola a quota 23 Open: adesso è il migliore di tutti i tempi

Il mondo dello sport è sempre attivo e pieno di record statistici che riscrivono la storia delle discipline più seguite al mondo, come il tennis, dove con la vittoria del Roland Garros Djokovic ha migliorato ulteriormente il proprio record personale, che lo vedeva a quota 22 Open vinti a pari merito con Nadal.



Il serbo ha dominato sin dall’inizio le quote del Roland Garros 2023 e nel palinsesto delle scommesse sportive del Grande Slam su Betfair non ha mai avuto rivali, prima ha sconfitto Alcaraz (ex numero 1 del Ranking ATP) in semifinale e poi ha trionfato con un schiacciante 3 – 0 nella finale francese contro Casper Ruud, vincendo non solo il suo Open numero 23 ma tornando anche al top del ranking ATP. Ecco tutti i record del campione serbo e dei tennisti più forti di tutti i tempi.

I tennisti più vincenti al Grande Slam

Con 23 titoli Open Djokovic è il tennista più vincente in assoluto al Grande Slam, ha trionfato 10 volte all’Australian Open stabilendo il record nella categoria ATP, 3 titoli al Roland Garros e altrettante vittorie all’US Open. Anche per quanto riguarda Wimbledon, l’asso serbo è fra i migliori al mondo, perché con 7 vittorie sta sfiorando il record assoluto fissato da Federer a quota 8.



Al secondo posto dei tennisti più vincenti al Grande Slam c’è Nadal con 22 titoli, fra cui spicca il record assoluto di 14 trionfi al Roland Garros, segue Federer con 20 titoli.



Nel biennio 2015 – 2016 Djokovic ha vinto il Grande Slam Virtuale, conosciuto anche come Piccolo Slam, ossia il trionfo consecutivo nei 4 Open che compongono il Grande Slam ma in due anni.

Djokovic è il re dei Big Tiles

Djokovic domina le quote tennis anche per i tornei ATP, perché è il tennista che ha dominato per più tempo il ranking al primo posto con 388 settimane (statistiche aggiornate al 12 giugno 2023).



Il campione serbo domina la classifica all time dei big titles, che comprendono i tornei del Grande Slam, Masters 100, ATP Finals e Olimpiadi, il suo score è di 67 titoli al fronte dei 94 trionfi totali nei tornei ATP, che lo mettono al terzo posto della classifica all time insieme al tennista ceco Lendl, rendendolo l’atleta più vincente in assoluto fra quelli ancora in carriera.



I record assoluti fissati da Djokovic per il maggior numero di big titles vinti in una sola stagione sono ben due, perché nel 2015 ha vinto 10 grandi titoli mentre nel 2011 ne ha vinti 8, soltanto Federer è riuscito in passato ad eguagliare questa prestazione ma non è mai riuscito a superare quota 8 big titles in un anno.



La sfida tra Djokovic e Nadal è la più lunga per numero di match disputati, una striscia cominciata nel 2006 e andata avanti fino al 2022 con 59 match fra i due tennisti più forti al mondo, con un risultato di 30 vittorie per il serbo contro 29 dell’asso spagnolo.