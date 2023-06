24esima Giornata Interregionale dei pensionati, all'evento di Asti anche i senior della Liguria

Anche i Senior della Liguria ieri ad Asti in occasione della XXIV Giornata interregionale dei Pensionati Coldiretti, avvenuta alla presenza dei Presidenti regionali di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta Angela Romaggi, Sergio Barone e Fulvio Borbey, accompagnati da Presidenti, Direttori e Dirigenti delle varie Federazioni provinciali e regionali delle tre regioni. Ad officiare la Santa Messa, presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta, S.E.R. Mons. Marco Prastaro, vescovo di Asti.

In occasione dell’evento, i Pensionati del Nord-Ovest hanno avuto il piacere di festeggiare questa importante ricorrenza anche insieme al Presidente e al Segretario nazionale di Federpensionati Coldiretti, Giorgio Grenzi e Lorenzo Cusimano.

“Dopo il Covid – commenta Giorgio Grenzi, Presidente nazionale Federpensionati – non ci sono mancate sfide a livello nazionale ed europeo in un contesto difficile come quello causato dalla guerra in Ucraina, con i prezzi delle materie prime e dell’energia alle stelle. Nonostante tale scenario, però, questo è un anno importante, che ci ha visto impegnati con la stagione dei rinnovi anche per noi Senior, e in cui abbiamo portato avanti diversi progetti. Primo tra tutti quello relativo alla salute, all’interno del quale ricoprono un ruolo principe sia il cibo che il movimento, ma anche quello inerente la sicurezza. In una giornata di condivisione come questa si è fatto il punto dei tanti temi affrontati dalla nostra Coldiretti, ma quello che resta prioritario è uno: fornire maggiori servizi tramite i fondi del Pnrr ai pensionati di tutto il nostro Paese”.

Non è un segreto: la Liguria è la regione italiana con la più alta percentuale di over 65 (436.284 al 2021, Fonte: Istat), pari al 28,73% dei residenti, il 54,57% dei quali (238.100 al 2021, Fonte: Istat) ultra 75enni e ben 737 ultra centenari. Dato che si fa ancor più significativo se si pensa che, secondo i dati della Coldiretti, in 4 famiglie italiane su 10 sono i nonni a salvare il bilancio domestico messo a rischio dall’inflazione che colpisce il carrello della spesa, oltre a conservare le tradizioni alimentari e guidare i più giovani verso abitudini più salutari nelle scuole e nelle case. Anche per questo "anche nel 2023 la Giornata interregionale dei Pensionati Coldiretti – spiega la Presidente di Federpensionati Liguria, Angela Romaggi – rappresenta da sempre un momento aggregativo e d’incontro molto importante, dedicato a coloro che, con duro lavoro, hanno aperto la strada per la moderna agricoltura e pesca, diventando degli esempi importanti per le nuove generazioni. I nostri pensionati sono da esempio proprio per i giovani imprenditori e per le generazioni future. È stato bellissimo riunirsi dopo tanto tempo, potersi incontrare nuovamente dal vivo e parlare di temi cari sia al nostro movimento che a tutta l’Italia".

“In Liguria i pensionati che provengono dal mondo agricolo e ittico sono l’emblema del cosiddetto invecchiamento attivo – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria, Gianluca Boeri, e il Delegato Confederale, Bruno Rivarossa – dal momento che hanno alle spalle l’esperienza di una vita e ancora molto da offrire. I nostri anziani restano sempre una grandissima risorsa per la regione, sia per il ruolo che svolgono nella società che per la loro operatività costante e per la funzione di consiglieri che hanno nelle nuove scelte imprenditoriali”. E, aggiunge Boeri, "non smettono mai davvero di lavorare, perché hanno la fortuna anche dopo la pensione di poter continuare a coltivare le proprie passioni, che hanno coinciso per tutta la loro vita con il lavoro svolto nelle campagne. I nostri anziani sono una risorsa insostituibile e una fonte di ispirazione, che deve essere apprezzata, valorizzata e tutelata al meglio".

Nel corso della giornata di ieri, ad Asti si sono susseguiti diversi momenti: dalla preghiera al ricordo di quelli che sono i principi e gli ideali di un’esistenza scandita dai ritmi della terra, dal pranzo conviviale presso il complesso cinquecentesco Palazzo Michelerio, nel cuore della città, fino alla possibilità di visitare il Museo Paleontologico Territoriale dell’Astigiano “Museo dei Fossili”.