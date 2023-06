Albenga, controlli antidroga dei Carabinieri: sanzioni per violazione dell’ordinanza sugli alcolici e ritiro di una patente

Ritirata la patente a un centauro in stato di ebrezza alcolica, rintracciato un uomo destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e sanzionate due persone per violazione dell’ordinanza sugli alcolici: è quanto emerso dalle attività di controllo antidroga dei Carabinieri della stazione di Albenga, dalla Polizia locale unitamente al nucleo cinofili Carabinieri di Villanova d’Albenga dalle 20 del 16 giugno alle 02 di oggi, 17 giugno, in piazza Europa, piazza del Popolo e viale Pontelungo.

Grazie all’utilizzo di un cane antridroga, sono state fermate e controllate oltre 20 persone nelle due piazze, considerate sensibili per lo spaccio e per episodi di aggressione tra extracomunitari.

Durante i controlli si è provveduto al ritiro della patente di un cittadino italiano, sorpreso alla guida del proprio motociclo in stato di ebrezza alcolica, e al rintraccio di un cittadino marocchino destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

I controlli antidroga sono stati effettuati anche presso alcuni esercizi commerciali di viale Pontelungo. Oltre al controllo interno dei cani antidroga, finalizzato all’accertamento del consumo di sostanze stupefacenti, sono state rilevate sanzioni amministrative nei confronti del titolare di un minimarket per aver violato l’ordinanza sindacale che prevede il divieto di vendita per asporto e consumo in strada di alcolici a partire dalle 21. Ai sensi della stessa ordinanza, è stato sanzionato un cittadino extracomunitario che intorno alle 23 stava consumando una birra in viale Pontelungo.

I controlli delle piazze e degli esercizi pubblici costituiscono attività di monitoraggio dei Carabinieri della compagnia di Albenga al fine di prevenire e contrastare comportamenti antigiuridici connessi al degrado urbano, al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina.