Albissola, rubato un pesce dell'opera nella fontana sulla Passeggiata degli Artisti

"L’esercito del Piccolo Pesce” di Nino Ventura è stata oggetto di un furto.

All'opera installata lo scorso aprile nella fontana del Molo Sant'Antonio sulla Passeggiata degli Artisti di Albissola Marina è stato infatti rubato un pesce presente all'interno di una delle statue.

Un ulteriore furto quindi se si aggiunge all'atto vandalico che aveva visto colpita una sfera de "La Natura" di Lucio Fontana e ad Albisola i furti e i danneggiamenti dei conigli "Osvaldo" in Piazza Dante realizzati da Paolo Pastorino.

A marzo era stata rubata, probabilmente su commissione, la statua in bronzo dal peso di circa 100 kg, "Ercole vecchio", realizzata nel 2008 dall'artista cubano Alfredo Sosabravo e posizionata lungo la passeggiata Eugenio Montale albisolese.

L'installazione di Ventura, composta da ben 12 personaggi in terracotta alti oltre 3 metri e realizzata nel 2008 nel Centro Museale Fornace Pagliero a Castellamonte, si ispira all’esercito di terracotta di Xi’an, costruito tra il 246 e il 206 a.C. come riproduzione dell’armata che portò lo stato di Qin alla vittoria e unificazione dell’Impero cinese e sarà visibile per tutta l’estate, fino al 3 settembre.

"Gli alfieri di Ventura, a differenza delle statue cinesi, sono pacifici e difendono i valori fondanti che nascono nel bacino del Mediterraneo. Il pesce nella maggior parte delle culture del mondo è un simbolo positivo oltre che il primo elemento della vita che si sviluppa nell’ambiente acquatico e, nel Cristianesimo, il “Piccolo Pesce” è Gesù - la spuegazione dell'opera - Come racconta l’artista stesso 'è un esercito non aggressivo ma bensì fiero e consapevole che veglia su quanto ci sia di più prezioso'".