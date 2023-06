Incidente a Varazze, la moto prende fuoco: anziano centauro ustionato in codice rosso al San Paolo

Codice rosso per un anziano che nel tardo pomeriggio di oggi è caduto dalla moto a Varazze.

L’incidente è avvenuto a Varazze, sulla Sp542, in via Emilio Vecchia, poco prima delle 18, e ha visto coinvolto il solo motociclista. La moto, nell’urto con il suolo, ha preso fuoco per cause da accertare.

Nell'incendio, il centauro, un uomo di 72 anni, è rimasto ferito con ustioni alle gambe ed è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona dai militi della Croce Rossa di Stella.

Si sono recati immediatamente sul posto anche i vigili del fuoco.