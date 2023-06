Savona, moto, bici e auto abbandonate, la polizia municipale interviene contro il degrado e sequestra i mezzi

Giro di vite della polizia municipale questa mattina contro le moto abbandonate in città ma anche bici e auto lasciate in stato di abbandono.

La polizia locale ha posto sotto sequestro alcuni scooter abbandonati, quattro di questi in Via Nino Oxilia 5/10, vicino all’istituto Mazzini Da Vinci.

Per gli scooter abbandonati sono partiti i procedimenti di rottamazione. La polizia municipale cercherà comunque, tramite le targhe, di rintracciate i proprietari delle moto che rischiano di pagare una multa salata, con una sanzione che può arrivare a a 1.660 euro più le spese di recupero.

La lotta contro il degrado della municipale ha riguardato anche le bici che vengono abbandonate un po' in tutte le zone della città e destinate alla demolizione. Sono decine le biciclette che periodicamente la polizia municipale rottama perché lasciate in stato di abbandono un po' ovunque in città. Molte nella zona della stazione, spesso senza alcuni pezzi, e probabilmente rubate.

Sotto sequestro è finita anche un'automobile che era stata gettata in una scarpata in via Valcada, recuperata grazie all'intervento dei vigili del fuoco.