“Stella di Ranzi”, il 18 giugno la suggestiva infiorata della tradizione ranzina

Domenica 18 giugno, eccezionalmente non in coincidenza con la Festa del Corpus Domini per la quale è nata ma alla quale, come ogni anno, è dedicata, ritorna, davanti alla Cappella della Santissima Concezione di Ranzi, la “Stella di Ranzi”, la suggestiva infiorata la cui tradizione secolare affonda le radici nella notte dei tempi e si rinnova, ogni anno, nelle piazze della piccola frazione alle spalle di Pietra Ligure.

Domenica, a partire dal mattino, i maestri infioratori inizieranno la composizione del loro capolavoro: su un disegno circolare ogni anno diverso, partendo dal centro verso l’esterno, verrà realizzata la “Stella”, un magnifico tappeto di petali di fiori del diametro di circa 7 metri. Un mosaico dai colori sgargianti e dai delicati profumi dei fiori di campo che vengono raccolti e sminuzzati uno ad uno dal minuzioso e lungo lavoro degli abitanti. La manifestazione terminerà alla sera con la processione lungo il tradizionale percorso che terminerà, appunto, nella piazzetta davanti alla Cappella della Santissima Concezione.

Questa tradizione antica, che ogni anno grazie alla sua originalità e bellezza richiama molti turisti, è promossa e realizzata come sempre dal Gruppo dei Maestri infioratori del Circolo Giovane Ranzi.

“Si tratta di una tradizione antichissima ben radicata nelle famiglie di Ranzi, che tramandano quest’arte di generazione in generazione, dimostrando quanto sia forte e importante l’attaccamento alle usanze e alla nostra storia - commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo e cultura Daniele Rembado -. L’infiorata del Corpus Domini è l’esempio di come una tradizione possa diventare veicolo di promozione turistica per l’intero territorio ed è proprio questa secolare manifestazione che è nata ‘Pietra Ligure InFiore’, la rassegna internazionale delle infiorate artistiche che, giunta l’anno scorso alla sua settima edizione, ogni tre anni, per un fine settimana, trasforma il centro storico di Pietra Ligure in un museo a cielo aperto con la più grande e famosa infiorata d’Europa”, concludono De Vincenzi e Rembado.