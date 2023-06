Amministrative 2024, Gaglioti (Aria nuova per Albenga): “Pronti e con le idee chiare per il futuro”

Manca circa un anno alle Amministrative 2024, ma ad Albenga c’è chi si porta avanti. “Il gruppo civico Aria nuova per Albenga, che alle scorse elezioni comunali ha raggiunto il 10,5% dei voti, ha le idee chiare per il futuro - dice Saverio Gaglioti, portavoce ufficiale della lista civica -. Non abbiamo mai smesso di interessarci ai problemi dei cittadini: le asfaltature delle strade, così come i ripristini dei marciapiedi e infine il membro che lunedì sera verrà eletto in consiglio comunale all’intero del cda della SAT è merito nostro. Gli articoli di giornale e le nostre denunce pubbliche lo dimostrano”.

“Torneremo in piazza il sabato mattina con dei questionari per i cittadini per capire l’indice di scontentezza oggi presente in città – prosegue -. Noi siamo pronti e in prima linea per occuparci dei problemi dei disabili, delle frazioni della nostra Vadino, delle manutenzioni che dovranno essere programmate con cadenza da rispettare. Tutto ciò si potrà fare solo con l’aiuto della nostra multiservizi, che dovrà essere costituita entro tre mesi dall’inizio mandato. In ultimo, lavoreremo per creare un porto ad Albenga, individuando un partner privato per realizzarlo”.

Aria nuova per Albenga propone infine che tutte le indennità di carica vengano devolute ai servizi sociali. “La politica dovrà essere volontario”, spiega Gaglioti.

“Aria nuova per Albenga e i suoi rappresentanti non hanno mai smesso di stare in mezzo alla gente, ma ora più che mai chiediamo la collaborazione di tutti partendo da quelle 1.500 persone che alle scorse elezioni ci hanno votato. Siamo pronti per il bene dei cittadini nell’interesse della città”, conclude Saverio Gaglioti.