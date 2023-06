Asl2 , arrivano i bandi di concorso per l'assunzione di 35 specialisti

Fisioterapisti, geriatri, neuropsichiatri infantili, assistenti sanitari e altre figure professionali. L'Asl2 ha approvato una decina di bandi di concorso per assumere 35 nuove figure professionali e fare fronte alla carenza di personale. Un bando prevede l'assunzione a tempo indeterminato di dieci fisioterapisti destinati al servizio di trattamenti domiciliari e per l’avvio del progetto di Tele-riabilitazione per persone affette da Bpco, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, una malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata da un'ostruzione irreversibile delle vie aeree.

Un secondo concorso mira ad assumere tre geriatri essendo ormai esaurite le graduatorie. Si tratta di figure professionali, spiega l'Asl2 fondamentali per garantire i servizi che vanno dalla cura e riabilitazione degli anziani alle valutazioni per l'ammissione alle Rsa, dalla valutazione domiciliare per erogazione di Fondi regionali per la non autosufficienza al controllo della performance delle Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani.

Mancano anche 4 neuropsichiatri infantili per fare fronte ai requisiti organizzativi previsti per l' accreditamento professionale per i servizi Territoriali di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, struttura che assicura l’attività neuropsichiatrica nelle sedi territoriali, della Pediatria e Neonatologia degli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure e presso il Presidio Ospedaliero di Pietra Ligure. Gli altri bandi di concorso sonio per l'assunzione di sei educatori professionali, figure che, spiega l'Asl, svolgono "attività di valutazione e di trattamento psicoeducativo e attività di elaborazione di progetti educativi di pazienti con problematiche molto eterogenee, che risultano assolutamente prioritari a livello aziendale”. Infine gli altri bandi sono dedicati all'assunzione di un medico legale, un chirurgo, tre assistenti sanitari, un dietista, un oftalmologo, un medico di radiodiagfnostica, e uno specializzato in neurodiagnostica, due medici per l'ufficio igiene. Previsot anche il concorso per un amministrativo