Albenga, Gino Rapa torna in cattedra: il 19 giugno a scuola di parole curiose con Unitre

Il professor Gino Rapa di nuovo insegnante per una sera: non più per i giovani alunni del Liceo G. Bruno di Albenga, ma per chiunque abbia voglia e desiderio di scoprire i segreti della meravigliosa lingua italiana.

Dopo la chiusura dei corsi tradizionali invernali, l'Unitre Comprensoriale inizia l'attività estiva con il primo appuntamento, programmato per lunedì 19 giugno alle 21 in piazza Trincheri (dietro il vecchio ospedale) ad Albenga, che vedrà proprio Gino Rapa quale protagonista, con le sue parole curiose. Farà una chiacchierata, tra il serio e il divertente, e porterà la sua “classe” di spettatori alla scoperta della lingua che parliamo ogni giorno, ma non sempre conosciamo.

L’Unitre Comprensoriale Ingauna, guidata dal professor Claudio Almanzi, è una realtà culturale che conta oltre 400 soci nelle sue tre sedi di Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale.

Gino Rapa, portavoce storico dei Fieui di caruggi, è autore di due manuali, Testa di Rapa e Cime di Rapa, dedicati all'origine di molte parole e modi di dire di uso comune. I due libri, che contribuiscono all'acquisto di materiale sanitario per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Gaslini, hanno riscontrato un notevole successo ed è appena uscita una nuova ristampa. L'ingresso è libero e nessuno verrà interrogato.