Buon compleanno Raffaella: il ricordo di un’icona di libertà che ancora oggi fa “Rumore”

Tappa internazionale, questa settimana, per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ con un grande e affettuoso “Buon compleanno Raffaella (Carrà)”. Icona senza tempo, che ancora fa rumore, oggi, 18 giugno, avrebbe compiuto 80 anni.

Raffaella Carrà, artista indimenticabile in tutto il mondo, amatissima cantante, ballerina, conduttrice tv, icona rivoluzionaria di libertà e grandissima sensibilità, si è spenta il 5 luglio 2021. Un grandissimo lutto, una grave perdita: la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, ma non ha mai spenta la stima, l’affetto dei fan di tutto il mondo che continuano a ricordarla.

L’Italia e il mondo intero, infatti, la stanno celebrando. Il ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato italiano hanno emesso una moneta raffigurante il suo viso, per la serie "Grandi Artisti Italiani". Da qualche giorno, anche New York le rende omaggio: il volto dell'artista è infatti sui maxischermi pubblicitari di Times Square.

Non solo. Proprio in questi giorni, è uscito il libro “Raffaella – la ragazza perfetta” di Adriana Pannitteri, un universo variopinto nel quale emergono aneddoti su un'artista unica e completa che ha rappresentato l'Italia in tutto il mondo. Raffaella Carrà ci viene restituita nella grandezza del suo percorso professionale e umano. Anche con le sue fragilità.

Ma c’è di più. L'iniziativa di Spotify Equal, che ha scelto Raffaella Carrà come ambassador per promuovere l'uguaglianza nell'industria musicale. Con la sua discografia, infatti, l’artista romagnola ha spesso trattato tematiche contemporanee. “Luca”, ad esempio, pubblicata nel 1978, è stata tra le prime canzoni italiane a raccontare apertamente il tema dell'amore omosessuale. Il brano è stato scelto da Spotify come titolo di testa della playlist Spotify Equal Italia per tutto il mese di giugno.

Infine, ma non meno importante, il cinema la celebra con il film Disney+ “Raffa” di Daniele Lucchetti, nelle sale dal prossimo 6 luglio. Nella pellicola si ripercorrerà, attraverso le voci e il racconto di chi l’ha conosciuta, con l’aggiunta di preziose immagini di repertorio, la vita, il carattere e il percorso artistico della meravigliosa artista, un personaggio straordinario che ha saputo conquistare tutti con la sua simpatia, un raggio di sole, con un pizzico di sale.

Con quell’iconico caschetto biondo, quei costumi di scena rivoluzionari, gli occhi pieni di bontà e quella grinta esplosiva, è stata un punto di riferimento e quotidiano appuntamento per tanti.

Ha incarnato e cantato la libertà sotto ogni punto di vista, compiendo una vera e propria rivoluzione nella televisione italiana, conducendo trasmissioni che hanno fatto la storia e ispirato anche neologismi. “Carramba”, ad esempio, termine entrato nel linguaggio comune e registrato dai maggiori dizionari, che si usa per indicare un “incontro inatteso con una o più persone con le quali si erano persi i contatti”.

E il suo ombelico? Era l’inizio dei mitici anni ‘70, quando apparve in tv a Canzonissima con il suo ombelico scoperto, provocando grande scandalo. I top che lasciavano la pancia scoperta erano già moda affermata, ma facevano parte della street style. Nessuna, prima di lei li aveva indossati in tv. Pioniera in tutto, anche i “colpi di testa” erano il segno della libertà dalla lacca, dalle sovrastrutture, dalla rigidità. Lei era così: libera, senza costrizioni, una professionista dello spettacolo che amava fare “Rumore”, come la canzone del 1974, arrangiata dall’inglese, toiranese di adozione, Shel Shapiro, che ha venduto oltre dieci milioni di copie nel mondo nelle sue versioni in inglese, spagnolo e francese. Una delle prime hit di disco music all'italiana.

Bella, brava, umana, sensuale senza mai essere eccessiva, libera, capace di rompere gli schemi, la nostra “Raffa” nazionale era vicina a tutti e aiutava in silenzio poveri e dimenticati. Buon compleanno Raffaella.

#ILBELLOCISALVERÀ