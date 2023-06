Albissola, partiti i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione del marciapiede in viale Faraggiana

Da ieri, lunedì 19 giugno sono iniziati i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione del tratto di marciapiede al civico 87 di viale Faraggiana ad Albissola Marina per una durata di circa 30 giorni continuativi e naturali (salvo imprevisti o condizioni meteo avverse).

Per il periodo di svolgimento delle lavorazioni previste la ditta esecutrice ha richiesto l’utilizzo dei vicini stalli parcheggio come area di deposito del cantiere.

L’intervento prevede l’abbattimento lato via Franchetti per la messa a norma in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e soprattutto la contestuale riqualificazione completa del vecchio marciapiede in battuto di cemento e risalente agli anni ‘70, tramite la totale demolizione dell’esistente, il rifacimento della pavimentazione in masselli autobloccanti di tipologia analoga a quella utilizzata per i precedenti interventi di restyling degli altri tratti di marciapiede a servizio del viale Faraggiana.

E' stata prevista anche la sistemazione puntuale mediante abbassamento o rialzamento in quota di chiusini, la posa in opera di nuovi pali dell’illuminazione pubblica in sostituzione degli attuali oramai degradati (saranno mantenuti invece gli attuali corpi luce perché relativamente recenti ed ancora in buone condizioni).

"Mi scuso in anticipo per i disagi alla cittadinanza che questo cantiere andrà inevitabilmente a causare nel corso dei relativi lavori, ma terminato il tutto avremo un marciapiede nuovo, decoroso e migliorato anche dal punto di vista dell’accessibilità per le persone con ridotta mobilità - ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro - Inoltre gran parte dell’intervento è stato finanziato grazie all’ottenimento di un piccolo contributo ministeriale assegnato ai Comuni per le manutenzioni di marciapiedi e strade e che ci obbliga a completare le lavorazioni entro l’estate in corso".