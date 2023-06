Borghetto, in vista dell'estate ecco l'ordinanza per la tutela del decoro e la salvaguardia della qualità urbana

A Borghetto Santo Spirito il sindaco Giancarlo Canepa, in vista dell'estate, ha firmato un'ordinanza atta a regolamentare le norme per la salvaguardia della qualità urbana e della vita, per il mantenimento della quiete pubblica, per la salvaguardia del patrimonio pubblico e privato e dell'igiene e decoro urbano.

Comportamenti appunto da adottare nel periodo estivo nelle aree pubbliche:

"Come ogni anno andiamo a regolamentare alcune regole di civile convivenza che dovrebbero già far parte del bagaglio di educazione e rispetto di ognuno di noi e il cui mancato rispetto è sempre fastidioso e deprecabile ma che diventa inaccettabile e insostenibile quando la popolazione decuplica passando da circa 5.000 a oltre 50.000 - spiega il sindaco Giancarlo Canepa - In particolare mi riferisco alle problematiche di decoro legate soprattutto alla circolazione a torso nudo per il paese e anche addirittura all’interno di attività commerciali, fenomeno che comporta anche problematiche di tipo igienico così come la mancata raccolta delle deiezioni canine o il mancato dilavamento delle urine al cui contrasto sono dedicati specifici servizi in borghese della Polizia Locale".

"Inoltre, attenzione particolare è stata prestata alla sicurezza cittadina e alla tutela dell’ambiente con il contrasto allo spreco della risorsa idrica - prosegue il primo cittadino - A tal proposito nei prossimi giorni verranno sostituite tutte le fontanelle presenti sul lungomare con alcune dotate di zampillo che impedisce utilizzi diversi rispetto a quello di dissetare persone o animali d’affezione".