Centro raccolta rifiuti ingombranti a Savona, Santi al sindaco: "Non sarebbe meglio implementare l'orario?"

Un'interpellanza con la richiesta di implementare gli orari del centro di raccolta dei rifiuti di via Caravaggio a Savona.

A presentarla nel prossimo consiglio comunale il capogruppo del gruppo Toti per Savona Pietro Santi visto che per i cittadini possibile trasportare gli oggetti ingombranti con un mezzo privato e non intestato a ditte dal lunedì al venerdi’dalle ore 12.00 alle ore 15.00 (ultimo accesso alle ore 14.45 ) e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00 (ultimo accesso alle 10.45 ). Con la chiusura dell'impianto prevista nei giorni festivi.

"Ho constatato che da tempo molti cittadini lamentano l’orario limitato dell’accettazione dei rifiuti ingombranti e spesso si verificano spiacevoli episodi uno per tutti si ricorda quello di pochi giorni fa quando dovette intervenire la Polizia per calmare gli animi e riportare la calma" ha detto Santi ricordando l'accaduto dello scorso 10 giugno.

In quel sabato mattina erano circa una decina le auto in coda e intorno alle 10.35 un dipendente di Ata era uscito ed aveva avvisato gli automobilisti in attesa di entrare che non sarà possibile accettare tutti, ma solo alcune auto, e aveva invitato gli stessi a tornare un altro giorno. Qualcuno era andato via, altri erano restati in coda sperando di riuscire a passare. Ma ad un certo punto i cancelli si erano chiusi, alcuni utenti avevano detto alle 10.44, Ata qualche minuto dopo.

Un uomo, in coda da tempo, aveva protestato e preso dalla rabbia aveva lanciato un pezzo di mobile all'interno del cancello di Ata ed aveva avuto uno scontro verbale con un dipendente. Al centro di raccolta erano presenti anche due carabinieri della forestale che avevano appena finito di conferire rifiuti e, dopo aver assistito alla scena avevano chiesto i documenti all'uomo. Successivamente era intervenuto anche un responsabile di Ata che aveva cercato di calmare gli animi spiegando come debbano essere rispettate delle regole, compresi gli orari, per la sicurezza di utenti e personale.

Nel frattempo era stata avvisata la polizia che era arrivata con due volanti. Alla fine, dopo una lunga discussione e dopo che il responsabile di Ata si era confrontato telefonicamente con la dirigenza, era stata trovata una mediazione ed era stato proposto agli pochi automobilisti rimasti in attesa di entrare a scaricare, anche se al di fuori dell'orario previsto.

"L'amministrazione comunale non ritiene utile interloquire con l’azienda A.T.A. al fine di verificare se è possibile aumentare l’orario di conferimento dei rifiuti ingombranti con lo scopo di migliorare il servizio e soprattutto limitare l’abbandono degli stessi nelle vie della Citta?" conclude Santi nell'interpellanza.