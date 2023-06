Pd, un circolo tematico per aprire a fuoriusciti ed ex votanti che non si sentono più rappresentati

Il pensiero che diventa azione, come lo intendeva Gramsci, rivolto ai fuoriusciti del Pd intenzionati a rientrare in un partito che ne riporti le istanze, e a chi votava Pd ma si è allontanato perché non si sente più rappresentato. C'è questo alla base del progetto per la creazione di un circolo tematico del Pd, esperienza già fatta in altre città, che unisce nomi di un certo spessore della politica savonese come Anna Giacobbe, Livio Di Tullio, Fabio Musso, ma si parla anche di Sergio Lugaro.

Il progetto del circolo tematico verrà presentato in un incontro il 29 giugno e vuole dare un segno di vita in un Pd savonese che sta dimostrando tutta la sua stanchezza e, a detta di molti fuoriusciti che vedono con entusiasmo il progetto del nuovo circolo, una scarsa azione su quei temi che hanno sempre caratterizzato il dibattito nel centrosinistra (e nella sinistra) e nell'ambiente sindacale. Già lo scorso febbraio Livio Di Tullio aveva organizzato agli Stella Maris un affollato incontro con l'ex ministro Orlando al quale avevano partecipato un centinaio di persone, probabilmente uno dei primi passi per verificare se ci fosse un nuovo “collante”.

“Vogliamo riunire chi vuole tornare ad affrontare i 'fondamentali', che molti ritengono siano stati abbandonati – dice Anna Giacobbe - e mettere in discussione certe prese di posizione che il partito sta facendo. Pensiamo che ci voglia un'azione politica che trovi connessione con quella fetta di popolazione che sta peggio e non si sente rappresentata, per avviare una serie di riflessioni su tematiche come il lavoro, sempre più svalutato, e l'economia, caduta ormai quell'idea che il mercato si sarebbe auto regolamentato. Il solco è quello tracciato dal socialismo europeo che in tutta Europa corre ormai il rischio di perdere egemonia culturale”.