Peste Suina: Bruzzone (Lega): “Approvata in commissione nostra risoluzione per contrasto diffusione virus”

“Approvata in commissione la risoluzione proposta dalla Lega per il contrasto alla diffusione della Peste Suina Africana. Attualmente, questo virus è stato identificato in 5 regioni, ma rischia di diffondersi anche ad altri capi e allevamenti sul resto del territorio italiano. Per questo è necessario adottare immediatamente misure atte all’eradicazione e al contrasto della diffusione della malattia procedendo alla tutela delle aree adibite ad allevamento, ricercando e gestendo le carcasse di animali in biosicurezza, potenziando i servizi veterinari, mettendo in atto ulteriori e più efficaci azioni di depopolamento nelle aree di restrizione. Ringraziamo quindi tutte le forze politiche che hanno voluto dare il loro contributo fattivo a questo testo, votandolo. Spiace che ci sia chi, come il M5S, non abbia partecipato a questo processo per risolvere un problema sentito a livello nazionale tra cittadini e operatori di settore”.

Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Agricoltura, Francesco Bruzzone, primo firmatario della risoluzione.