Raccolta rifiuti a Savona, Arecco (FdI) punge l'amministrazione: "Ci incamminiamo verso una stagione di ricorsi e di incertezze. E' consapevole il sindaco?"

"Le notizie apparse sul futuro di Ata non mi tranquillizzano per nulla: c'è ancora da capire il reale ruolo di Egea nella New.co, questa prestigiosa azienda avrebbe dovuto fornire capitali e know out. Continuerà a farlo?".

A dirlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Arecco dopo l'incontro che si è svolto ieri in comune a Savona tra il sindaco Marco Russo, l'assessore Barbara Pasquali, l'amministratore unico di Ata Simona Ferrando, i vertici di Egea Ambiente, Docks Lanterna e Idealservice (che costituiscono l'ati che darà vita a Sea-s) e le organizzazioni sindacali, per fare il punto sulla situazione in cui versa Egea Spa a seguito dei controlli della guardia di finanza e della cessione del ramo d'azienda.

Temi che però, secondo quanto emerso, non inciderebbero sull'iter legato all'acquisizione del 49% delle quote di Ata della New.co composta dalle tre società che si sono aggiudicate il bando per la futura gestione della raccolta dei rifiuti porta a porta a Savona.

Durante la riunione è emersa anche la criticità legata alla scadenza il 30 giugno del contratto di 35 lavoratori precari di Ata.

"Non assumere 35 operai non è solamente un problema sociale, lavorativo e morale nei confronti delle persone, ma è un obbligo previsto nel bando di gara - continua Arecco - e proseguire senza un nuovo centro di raccolta è in contrasto con il bando. Mi chiedo: verranno versati immediatamente i denari dovuti per l acquisizione e che, tra l'altro, permetterebbero di pagare le liquidazioni ai lavoratori di Ata? Verrà attuato il porta a porta come previsto? Chi farà gli investimenti in uomini e mezzi? Il mio timore è che ci stiamo incamminando verso una stagione di ricorsi e di incertezze. Di tutto questo è consapevole, o meno il sindaco Russo? Cosa ne pensa il PD locale? Cosa ne pensano i sindacati?".

"A livello di territorio si percepisce la debolezza di una parte della politica locale: nell'albese il tema occupazionale è al centro dell'attenzione di tutti. A Savona si spera che 35 lavoratori non vengano lasciati a casa. Si spera e basta" conclude il capogruppo in consiglio comunale a Savona di FdI.