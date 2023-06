Carcare si colorerà di fiaba: appuntamento il 22 giugno

Carcare si colorerà di fiaba. Giovedì 22 giugno dalle ore 17, piazza Sapeto e via Castellani si trasformeranno in un luogo magico per grandi e piccini, che potranno divertirsi con diverse esperienze fiabesche. Tra balli, duelli con i pirati, clown, principesse, giochi e delizie preparate dai vari locali, e molto altro.

"Una bellissima iniziativa, ideata e promossa da moltissimi cittadini e genitori, con il contributo dei commercianti e del CIV Carcarese e patrocinata dal Comune di Carcare - così commenta l'assessore alle politiche sociali Simone Ziglioli - All' evento che sarà coordinato da Vb factor, parteciperanno moltissime associazioni provenienti da tutta provincia. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per realizzare questo bellissimo evento. Ho notato un entusiasmo che fa un gran bene a tutta la comunità e che deve essere incentivato. Vi aspettiamo numerosi".