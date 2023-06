Lista Toti replica al consigliere regionale Garibaldi (Pd): “La Sanità ligure migliora e il Pd si lamenta”

Non tarda ad arrivare la replica di Lista Toti al capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Luca Garibaldi che con una nota pomeridiana ha affermato che “la Giunta regionale e Alisa pur di nascondere il fallimento del sistema sanitario ligure festeggiano le bocciature come se fossero promozioni. Il rapporto Crea Sanità sulle Performance regionali colloca la Liguria tra le sette regioni rimandate che raggiungono livelli di performance tra il 37% e il 40 % mentre le Regioni promosse hanno raggiunto livelli tra il 47% e il 50%. Un risultato tutt’altro che da festeggiare, soprattutto considerato che siamo sempre il fanalino di coda delle Regioni del Nord Ovest, tutte promosse”. (QUI l’articolo completo)

“La Liguria è esattamente sul ‘punto di confine’ tra le Regioni virtuose e quelle in fascia intermedia. L'indicatore di valutazione di 0.43 assegnato alla Liguria è proprio quello che separa le due categorie – spiegano i membri di Lista Toti -. Il report di Crea Sanità che prende in esame specifici settori della Sanità, quali appropriatezza, equità, sociale, esiti, economico-finanziaria, innovazione, colloca quindi la nostra Regione al nono posto, a cavallo tra quelle migliori e più performanti d'Italia e quelle appena sotto”.

“Non solo. Soprattutto è molto importante notare come questa analisi segnali che la Liguria stia concretamente migliorando le prestazioni proprio in quegli ambiti nei quali il sistema sanitario regionale è ancora al di sotto degli standard previsti – proseguono -. Un trend costante al miglioramento che conferma l'impegno e il risultato ottenuto che comporta un recupero delle posizioni”.

“Per questo non si capisce come possa il capogruppo del Pd, Luca Garibaldi, parlare di ‘bocciatura’ della Liguria e cosa abbia da criticare. Se il sistema sanitario ligure si sta avvicinando al top migliorando i parametri ancora da correggere, non dev'essere difficile capire come ciò significhi che la situazione ereditata dalle amministrazioni di centrosinistra fosse inevitabilmente assai peggiore. Ma intanto hanno la faccia di criticare chi sta riportando la Liguria al pari delle migliori regioni italiane”.