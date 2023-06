Report 'crea sanità': Alisa “Liguria promossa e al nono posto per performance regionali su politiche sanitarie e sociali”

"Il nono posto della Liguria nella graduatoria di Crea Sanità sulle performance regionali mette in luce come la nostra regione si collochi subito al di sotto delle migliori regioni italiane". Lo scrive in una nota Alisa.



"La classifica che analizza alcuni specifici settori della Sanità, quali appropriatezza, equità, sociale, esiti, economico-finanziaria, innovazione, vede l’Italia divisa in tre categorie: nella prima le regioni virtuose con un indice di performance superiore allo 0.43. Nella seconda le regioni in una situazione intermedia (0.37-0.43), nella terza le regioni non virtuose con un indice inferiore a 0.37. La Liguria si trova esattamente al confine tra la prima e la seconda fascia con un valore di 0.43".