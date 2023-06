Genoa, con la promozione scatta anche il riscatto di George Puscas dal Reading

In attesa di risolvere il rebus su chi sarà la punta sui cui gol puntare per ottenere l'obbiettivo salvezza tranquilla nella prossima Serie A, il Genoa per il suo attacco piazza una prima conferma.

In attesa delle necessarie valutazioni che mister Gilardino e la società faranno tra inizio luglio, quando apriranno ufficialmente i trasferimenti, e il ritiro di Moena, la società di Villa Rostan ha infatti riscattato dal Reading il nazionale rumeno George Puscas.

A comunicarlo è stato lo stesso club inglese, appena retrocesso in League One (la Serie C inglese), con una nota apparsa nella mattinata sul proprio sito ufficiale nel quale si è congratulato col 27enne attaccante che quest'anno ha messo insieme una decina di presenze in rossoblù condite da quattro reti per la promozione, ringraziandolo quindi per le 20 marcature in 91 presenze con la maglia biancoblu.

Come detto, la sua permanenza al Ferraris sarà da valutare nelle prossime settimane. Intanto, oltre a quello del polacco Piatek, un altro nome per il reparto avanzato resta nelle mire genoane, sempre da Berlino: è quello del belga Dodi Lukebakio, uno dei pochi a salvarsi a livello personale nella stagione tutt'altro che esaltante culminata con la retrocessione dell'Hertha (altro club con importanti quote in mano ai 777).

Un interesse per l'esterno mancino confermato dall'amministratore delegato genoano Andres Blazquez, il quale non ha comunque negato la presenza di una certa concorrenza di qualità per il giocatore.