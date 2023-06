Lettera al direttore: "Da anni in Riviera ma se TPL non cambia dovrò trasferirmi"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera giunta alla nostra redazione da parte di una lettrice:

Buongiorno, sono un’insegnante in pensione di 74 anni, piemontese di nascita, ma dal 1971 ligure di adozione.

Dal 1991 mi sono trasferita con la famiglia a Magnone di Vezzi Portio. La scelta del luogo è stata fatta in primo luogo, considerando i trasporti, mio marito per lavoro e mia figlia per studio e successivamente per lavoro. Purtroppo la realtà è stata ben diversa rispetto alle aspettative!



Ieri, 20 giugno, nonostante il bel proposito di alzarmi presto, per prendere il 39 delle 8.00 e tornare alle 13.30 circa, trovando il marito affamato, ho avuto paura, di cosa? Della guida sconsiderata dell’autista e non dire di quelli del bus 40 [Spotorno – Vado]



1 – capisco che ormai i passeggeri non ci sono quasi più [io, mia figlia, e qualche altro spaesato]



2 –capisco che stì poveretti, nella tratta, non hanno nessun bar per un caffè…..spero almeno nella navetta [o è sparita anche quella] che mi porti a valle a fare un bel bagno e non essere, anche d’estate reclusa.

Mi direte non ha l’auto? Nel ‘91 ne avevo due, ora nessuna in quanto mi dica dove posso parcheggiare?



Spero di aver chiarito il mio pensiero e sentire che non sono la sola a lamentarmi! Spero in un

miglioramento altrimenti dirò: stop abbonamento e cambierò Riviera.



Grazie